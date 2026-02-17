قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عربي إسلامي يدين قرار الاحتلال بتسجيل أراض بالضفة ضمن الممتلكات الإسرائيلية
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط

الأهلي
الأهلي

لم تكن قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم مجرد محطة تنظيمية عابرة في كواليس الاتحاد الإفريقي بل تحولت إلى عنوان عريض يعكس خريطة القوة الجديدة في القارة السمراء.

فمن أصل 16 فريقًا تأهلوا إلى دور الثمانية في البطولتين حضرت مصر والمغرب بـ8 أندية كاملة أي نصف عدد المتأهلين في مشهد يعكس تفوقا كرويا واضحا لشمال إفريقيا ويؤكد أن الطريق إلى اللقب سيمر بشكل أو بآخر عبر القاهرة أو الرباط.

دوري الأبطال .. ثقل تاريخي وطموح متجدد

في البطولة الأكبر والأكثر هيبة تأهل أربعة أندية من البلدين إلى ربع النهائي:

الأهلي وبيراميدز من مصر ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب.

وجود هذا الرباعي ليس صدفة عابرة بل نتيجة مشروع متكامل قائم على الاستقرار الإداري والإنفاق المنظم والتراكم الفني عبر سنوات من المشاركات القارية المتواصلة.

الأهلي يدخل الأدوار الإقصائية بخبرة بطل يعرف تفاصيل البطولة جيدا ويجيد التعامل مع ضغوطها النفسية والتكتيكية.

بيراميدز من جانبه يواصل تثبيت أقدامه بين الكبار بعد أن أثبت في دور المجموعات أنه لا يكتفي بالمشاركة بل ينافس على الصدارة.

أما في المغرب فقد تحولت تجربة نهضة بركان إلى قصة نجاح قارياً خلال السنوات الأخيرة بينما يعكس الجيش الملكي عودة قوية لمدرسة عريقة اعتادت المنافسة على الألقاب.

وستكون النتيجة أن ربع نهائي يحمل في طياته احتمالات صدامات مباشرة بين العملاقين المصري والمغربي وربما يفتح الباب أمام نصف نهائي بنكهة شمال إفريقية خالصة.

الكونفيدرالية .. الامتداد الطبيعي للهيمنة

المشهد ذاته تكرر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية حيث حضرت مصر والمغرب أيضًا بأربعة أندية:

الزمالك والمصري من مصر والوداد المغربي وأوليمبيك آسفي من المغرب.

الزمالك يدخل الأدوار الإقصائية بطموح استعادة الهيبة القارية بينما يسعى المصري لتأكيد حضوره كمنافس حقيقي لا يكتفي بعبور دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر يبقى الوداد رقما صعبا بتاريخ طويل في البطولات الإفريقية في حين يواصل أوليمبيك آسفي تقديم نفسه كمشروع فريق منظم قادر على مفاجأة الكبار.

ما وراء نصف المقاعد

أن تسيطر دولتان فقط على 50% من مقاعد ربع النهائي في بطولتين قاريتين فهذا مؤشر يتجاوز حدود المصادفة.

الكرة المصرية والمغربية تعيشان مرحلة نضج فني وإداري مدعومة ببنية تحتية متطورة ودوريات محلية تنافسية وجماهير تضغط حتى اللحظة الأخيرة.

كما أن التراكم في خوض المباريات الإقصائية منح هذه الأندية ميزة نفسية واضحة فهي لا تدخل ربع النهائي كمجرد ضيف بل كمرشح يعرف كيف تدار مواجهات الذهاب والإياب وكيف تحسم التفاصيل الصغيرة.

هل نشهد نهائيًا مصريًا–مغربيًا؟

السيناريو ليس مستبعدًا .. فالعدد الحالي من الأندية يفتح الباب أمام احتمال تكرار مواجهات مباشرة بين أندية البلدين في نصف النهائي أو حتى في المباراة النهائية سواء في دوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

و ما يحدث ليس مجرد تفوق عددي بل إعلان غير مباشر بأن القاهرة والرباط تمسكان بنبض الكرة الإفريقية في هذه المرحلة.

دوري أبطال إفريقيا الكونفيدرالية الكونفيدرالية الإفريقية مصر والمغرب الأهلي بيراميدز نهضة بركان الجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدستورية العليا تُسقط قرار تعديل جداول المخدرات.. خبير قانوني يكشف تداعيات الحكم على القضايا والأحكام الباتة

إيران

مناورات إيران ورسائل ما قبل التفاوض.. تصعيد محسوب في الخليج بين اختبار القوة وترقب التهدئة

حادثة طريق

بقع الزيت هي السبب .. شاهد العيان يكشف كواليس دهس تريلا لدراجة نارية وصاحبها بالقاهرة

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد