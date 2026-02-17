تعرف على منافس بيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسمت 8 أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي، وسط صراع قوي حتى الجولة الأخيرة.

وشهدت المرحلة تأهل الثنائي المصري الأهلي وبيراميدز، إلى جانب نهضة بركان، الهلال السوداني، ماميلودي صن داونز، الملعب المالي، الترجي التونسي، والجيش الملكي.

بيراميدز في الصدارة

وأنهى بيراميدز مشواره في دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 16 نقطة، ليؤكد قوته خلال المرحلة الأولى من البطولة ويضمن خوض مباراة الإياب في ربع النهائي على ملعبه.

منافسو بيراميدز المحتملون

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز أحد أصحاب المركز الثاني، وهم:

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

الجيش الملكي المغربي

الترجي الرياضي التونسي

وتُقام قرعة الدور ربع النهائي اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، حيث ستحدد المواجهات المرتقبة في الأدوار الإقصائية، وسط طموحات مصرية بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.