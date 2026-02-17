ثروة قومية.. ريهام سعيد توجة رسالة لـ إيمي ودنيا سمير غانم

وجهت الإعلامية ريهام سعيد ، رسالة إلى الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم ، بعض ظهورهما اللافت في احد البرامج.

ونشر ريهام صورة لـ إيمي ودنيا سمير غانم ، وعلق قايلة: “أقسم بالله انتوا ثروة قومية”.

وعبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها الكبيرة بتصدر مسرحيتها «إنستونا» قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة «شاهد»، بعد أن حصدت المركز الأول على مستوى الوطن العربي والعالم.

وشاركت دنيا جمهورها فرحتها بهذا النجاح، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، واكتفت بوضع ثلاثة قلوب، في تعبير بسيط عن سعادتها بتصدر العمل المركز الأول على منصة «شاهد».

وتحرص دنيا سمير غانم في ظهورها على اختيار إطلالات تجمع بين البساطة والرقي، وهو ما نال إعجاب جمهورها ومتابعي الموضة، الذين أشادوا بذوقها المميز وأناقتها اللافتة