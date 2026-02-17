بشاشة AMOLED وبطارية تدوم حتى 10 أيام .. أوبو تطلق ساعة Watch S

أطلقت شركة أوبو ساعة Watch S في أوروبا، بعد طرحها لأول مرة في الخريف.

تجمع هذه الساعة الذكية بين شاشة عالية الوضوح وبطارية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى ميزات تتبع اللياقة البدنية الشاملة لمستخدمي مختلف المنصات.

ميزات ساعة أوبو واتش إس

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464 × 464 بكسل وكثافة 317 بكسل لكل بوصة. أبرز ما يميزه هو سطوعه الأقصى الذي يصل إلى 3000 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة في ضوء الشمس.

يبلغ سمك هيكله المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 8.9 ملم، ويزن 35 جرامًا بدون السوار.

يعمل جهاز Watch S بنظام ColorOS Watch 7.1، ويستخدم معالج BES2800BP مع ذاكرة تخزين EMMC بسعة 4 جيجابايت. ويمكن للمستخدمين تخصيص واجهات الساعة من بين خيارات متعددة مُحمّلة مسبقًا.

تتضمن إمكانيات اللياقة البدنية أكثر من 100 نمط تمرين مع معايير مُخصصة. تشمل ميزات الجري التدريب المُوجّه، وتحليل وضعية الجسم

تعتمد مراقبة الصحة على مستشعر لمعدل ضربات القلب بثمانية قنوات، ومستشعر لنسبة الأكسجين في الدم بستة عشر قناة، ومستشعر لدرجة حرارة المعصم. وتُصدر الساعة تقارير صحية مدتها 60 ثانية تجمع بين عدة مؤشرات، بالإضافة إلى تتبع النوم، ومراقبة الإجهاد، وتقييمات الحالة البدنية والنفسية

تشمل خيارات الاتصال تقنية بلوتوث 5.2، وإمكانية إقران هاتفين عبر مختلف المنصات، وإرسال الرسائل من المعصم، ودعم بطاقات الدخول كما تتيح ميزات إضافية التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة وتشغيل كاميرا الهاتف الذكي عن بُعد.

توفر البطارية بسعة 339 مللي أمبير/ساعة ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام الأقصى أو 7 أيام من الاستخدام العادي. وهي متوافقة مع أجهزة Android 9.0+ و iOS 14.0+.

الأسعار والتوافر



يبلغ سعر ساعة Watch S حوالي 259 يورو في أسواق مثل ألمانيا، و 230 يورو في فرنسا، و 209 يورو في إسبانيا. وهي متوفرة باللونين الأسود والفضي في متاجر أوبو الإلكترونية الإقليمية ولدى بعض متاجر التجزئة الأخرى.