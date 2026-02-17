قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
شوبير يفتح النار على الاتحاد الإفريقي: سرعة قرار الـ كاف ضد الأهلي غير معتادة
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 140 بمساعدات طبية وغذائية ضخمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة AMOLED وبطارية تدوم حتى 10 أيام .. أوبو تطلق ساعة Watch S

ميزات ساعة أوبو واتش إس
ميزات ساعة أوبو واتش إس
لمياء الياسين

أطلقت شركة أوبو ساعة Watch S في أوروبا، بعد طرحها لأول مرة في الخريف. 

تجمع هذه الساعة الذكية بين شاشة عالية الوضوح وبطارية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى ميزات تتبع اللياقة البدنية الشاملة لمستخدمي مختلف المنصات.

ميزات ساعة أوبو واتش إس

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464 × 464 بكسل وكثافة 317 بكسل لكل بوصة. أبرز ما يميزه هو سطوعه الأقصى الذي يصل إلى 3000 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة في ضوء الشمس.

 يبلغ سمك هيكله المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 8.9 ملم، ويزن 35 جرامًا بدون السوار.
يعمل جهاز Watch S بنظام ColorOS Watch 7.1، ويستخدم معالج BES2800BP مع ذاكرة تخزين EMMC بسعة 4 جيجابايت. ويمكن للمستخدمين تخصيص واجهات الساعة من بين خيارات متعددة مُحمّلة مسبقًا.

ميزات ساعة أوبو واتش إس

ساعة أوبو إس
 

تتضمن إمكانيات اللياقة البدنية أكثر من 100 نمط تمرين مع معايير مُخصصة. تشمل ميزات الجري التدريب المُوجّه، وتحليل وضعية الجسم
تعتمد مراقبة الصحة على مستشعر لمعدل ضربات القلب بثمانية قنوات، ومستشعر لنسبة الأكسجين في الدم بستة عشر قناة، ومستشعر لدرجة حرارة المعصم. وتُصدر الساعة تقارير صحية مدتها 60 ثانية تجمع بين عدة مؤشرات، بالإضافة إلى تتبع النوم، ومراقبة الإجهاد، وتقييمات الحالة البدنية والنفسية

تشمل خيارات الاتصال تقنية بلوتوث 5.2، وإمكانية إقران هاتفين عبر مختلف المنصات، وإرسال الرسائل من المعصم، ودعم بطاقات الدخول كما تتيح ميزات إضافية التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة وتشغيل كاميرا الهاتف الذكي عن بُعد.

توفر البطارية بسعة 339 مللي أمبير/ساعة ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام الأقصى أو 7 أيام من الاستخدام العادي. وهي متوافقة مع أجهزة Android 9.0+ و iOS 14.0+.

الأسعار والتوافر


يبلغ سعر ساعة Watch S حوالي 259 يورو في أسواق مثل ألمانيا، و 230 يورو في فرنسا، و 209 يورو في إسبانيا. وهي متوفرة باللونين الأسود والفضي في متاجر أوبو الإلكترونية الإقليمية ولدى بعض متاجر التجزئة الأخرى.

ساعة Oppo Watch S شاشة AMOLED الساعة الذكية بطارية كبيرة ميزات تتبع اللياقة تشغيل مقاطع الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

وليد هندي

وليد هندي: دخول 700 نوع مخدر جديد لمصر من 2011 إلى 2013.. فيديو

مادورو وزوجته عقب القبض عليهما

طلب مفاجئ من مادورو وزوجته يثير انقساما في فنزويلا

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان

الرئيس الإيراني: الشعب أحبط مخطط الأعداء لتقسيم البلاد

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد