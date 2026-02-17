إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم عبر حزمة من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في المنافذ والمعارض لتلبية احتياجات مختلف الفئات، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق، وضبط الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر المعارض والأسواق والشوادر، وفي مقدمتها معارض "أهلًا رمضان"، حيث تم افتتاح 360 معرضًا حتى الآن لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% و25%، فضلًا عن تخصيص 1200 ركن لها بالسلاسل التجارية، و1000 ركن بالمجمعات الاستهلاكية.

كما تتضمن الجهود في هذا الصدد، التوسع في إقامة المعارض والشوادر، حيث تم افتتاح 529 شادرًا، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وجارٍ افتتاح 80 معرضًا، و74 شادرًا إضافيًا بمختلف المحافظات.

وأشارت الإنفوجرافات إلى مبادرة " أسواق اليوم الواحد"، التي يصل عددها إلى 600 سوق، وتستهدف وصول السلع الرئيسية لمختلف فئات المجتمع بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%.

على صعيد متصل، جارٍ تجهيز 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية، تضم ما بين 12 إلى 15 سلعة أساسية، اعتبارًا من مطلع فبراير، بالإضافة إلى طرح كوبونات مشتريات بأسعار مخفضة بفئات "50 – 100 – 150 – 200" جنيه.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود تعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تم إطلاق المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من 15 يناير وحتى نهاية فبراير 2026، لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك عبر 4697 منفذًا بالكيانات والسلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى 1300 منفذ ثابت ومتحرك بمنظومة "أمان".

واستكمالًا لاستعراض جهود تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ، أشارت الإنفوجرافات إلى منافذ وزارة الزراعة، التي يصل عددها إلى 600 منفذ ثابت ومتحرك، يتم خلالها ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية الرئيسة، بالإضافة إلى "ياميش رمضان".

كما تصل نسبة التخفيضات على السلع المطروحة عبر أسطول من المنافذ المتنقلة 25%، وذلك تطبيقًا لسياسة "من المزرعة إلى المستهلك"، ومستهدف الوصول لنحو 1000 منفذ ثابت ومتنقل، بالإضافة إلى افتتاح سلسلة معارض كبرى في نقاط استراتيجية مثل المتحف الزراعي بالدقي، في حين يتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية.