قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

انفوجراف
انفوجراف
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم عبر حزمة من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في المنافذ والمعارض لتلبية احتياجات مختلف الفئات، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق، وضبط الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر المعارض والأسواق والشوادر، وفي مقدمتها معارض "أهلًا رمضان"، حيث تم افتتاح 360 معرضًا حتى الآن لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% و25%، فضلًا عن تخصيص 1200 ركن لها بالسلاسل التجارية، و1000 ركن بالمجمعات الاستهلاكية.

كما تتضمن الجهود في هذا الصدد، التوسع في إقامة المعارض والشوادر، حيث تم افتتاح 529 شادرًا، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وجارٍ افتتاح 80 معرضًا، و74 شادرًا إضافيًا بمختلف المحافظات.

وأشارت الإنفوجرافات إلى مبادرة " أسواق اليوم الواحد"، التي يصل عددها إلى 600 سوق، وتستهدف وصول السلع الرئيسية لمختلف فئات المجتمع بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%.

على صعيد متصل، جارٍ تجهيز 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية، تضم ما بين 12 إلى 15 سلعة أساسية، اعتبارًا من مطلع فبراير، بالإضافة إلى طرح كوبونات مشتريات بأسعار مخفضة بفئات "50 – 100 – 150 – 200" جنيه.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود تعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تم إطلاق المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من 15 يناير وحتى نهاية فبراير 2026، لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك عبر 4697 منفذًا بالكيانات والسلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى 1300 منفذ ثابت ومتحرك بمنظومة "أمان".

واستكمالًا لاستعراض جهود تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ، أشارت الإنفوجرافات إلى منافذ وزارة الزراعة، التي يصل عددها إلى 600 منفذ ثابت ومتحرك، يتم خلالها ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية الرئيسة، بالإضافة إلى "ياميش رمضان".

كما تصل نسبة التخفيضات على السلع المطروحة عبر أسطول من المنافذ المتنقلة 25%، وذلك تطبيقًا لسياسة "من المزرعة إلى المستهلك"، ومستهدف الوصول لنحو 1000 منفذ ثابت ومتنقل، بالإضافة إلى افتتاح سلسلة معارض كبرى في نقاط استراتيجية مثل المتحف الزراعي بالدقي، في حين يتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية.

استعدادات شهر رمضان شهر رمضان المعظم توفير السلع مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل بالأقصر

لقاء اليوم

«القابضة للنقل البحري والبري» تحقق أرباح بقيمة 14.3 مليار جنيه

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد