الخارجية الإيرانية: مستعدون للبقاء في جنيف للتوصل لاتفاق مع واشنطن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية"، أنهم مستعدون للبقاء أياما وأسابيع في جنيف للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وفي سياق آخر، قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا خلال ساعات الليل الماضية شنت ضربات عنيفة على الأراضي الأوكرانية لاسيما في استكمال القوات الروسية لاستهداف محطات الطاقة في أوكرانيا إضافة إلى بعض المجمعات العسكرية التابعة إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه الضربات تأتي قبل ساعات قليلة من المحادثات الروسية الأوكرانية برعاية الولايات المتحدة في جنيف، حيث من المقرر أن تبدأ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني خلال عدة ساعات.

وتابع أن الجانب الروسي يؤكد على أن المفاوضات التي حدثت في أبو ظبي هي مفاوضات أمنية بشكل بحت أما الآن فهي مفاوضات سياسية أمنية.