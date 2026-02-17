مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الترجي التونسي.
كما يواجه فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علي النحو التالي:
نهضة بركان × الهلال السوداني
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في رواندا — أرض الهلال)
الترجي الرياضي التونسي × الأهلي المصري
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في تونس)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)
ماميلودي صن داونز × ستاد مالي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في جنوب أفريقيا)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مالي)
الجيش الملكي المغربي × بيراميدز
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)