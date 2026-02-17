عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن

يعلن مهرجان قابس سينما فن عن تعيين الفنانة التونسية عفاف بن محمود مديرة لدورته الثامنة، التي ستقام من 26 أفريل إلى 2 ماي 2026، في مدينة قابس.

يمثّل هذا التعيين امتدادا لمسار فني غنيّ ومتعدّد، راكمت خلاله عفاف بن محمود تجربة لافتة كممثلة، مخرجة ومنتجة، مشتغلة على سينما المؤلف من مواقع مختلفة. عرفها الجمهور من خلال أدوار مركّبة في السينما والتلفزيون، من بينها مشاركتها في أفلام مثل «أطياف» لمهدي هميلي و«الروندة 13» لمحمد علي النهدي، التي توّجت عنها بجائزة أفضل أداء في مهرجان القاهرة الدولي، إضافة إلى تجارب إخراجية مرجعية مثل «عرايس الخوف» و "آخر فيلم" للنوري بوزيد. بالإضافة إلى تجربتها الإخراجية بالشراكة مع خليل بنكيران والحائز على عديد الجوائز.



يأتي هذا الاختيار في لحظة يسعى فيها مهرجان قابس سينما فن إلى تعميق أسئلته الجمالية وتعزيز موقعه كمهرجان مستقل، منحاز للتجارب السينمائية والفنية الحرّة. فالمهرجان، منذ تأسيسه، سعى لأن يكون مساحة جامعة لفنون الصورة، وفضاء للتفكير المشترك، ولتجريب صيغ جديدة في البرمجة والعلاقة مع الجمهور والمدينة.



ويراهن المهرجان، من خلال هذا التعيين، على ضخ ديناميكية جديدة في برمجته وتعزيز انفتاحه على تجارب إبداعية متنوعة، بما ينسجم مع هوية المهرجان ورؤيته المستقبلية.