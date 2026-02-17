قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
خلال رمضان.. دار الإفتاء تعلن خطتها لنشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس بالمنطقة: سمعنا عن سلوكه دون دليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن

الفنانة التونسية عفاف بن محمود
الفنانة التونسية عفاف بن محمود
أحمد البهى

يعلن مهرجان قابس سينما فن عن تعيين الفنانة التونسية عفاف بن محمود مديرة لدورته الثامنة، التي ستقام من 26 أفريل إلى 2 ماي 2026، في مدينة قابس.
يمثّل هذا التعيين امتدادا لمسار فني غنيّ ومتعدّد، راكمت خلاله عفاف بن محمود تجربة لافتة كممثلة، مخرجة ومنتجة، مشتغلة على سينما المؤلف من مواقع مختلفة. عرفها الجمهور من خلال أدوار مركّبة في السينما والتلفزيون، من بينها مشاركتها في أفلام مثل «أطياف» لمهدي هميلي و«الروندة 13» لمحمد علي النهدي، التي توّجت عنها بجائزة أفضل أداء في مهرجان القاهرة الدولي، إضافة إلى تجارب إخراجية مرجعية مثل «عرايس الخوف» و "آخر فيلم" للنوري بوزيد. بالإضافة إلى تجربتها الإخراجية بالشراكة مع خليل بنكيران والحائز على عديد الجوائز.


يأتي هذا الاختيار في لحظة يسعى فيها مهرجان قابس سينما فن إلى تعميق أسئلته الجمالية وتعزيز موقعه كمهرجان مستقل، منحاز للتجارب السينمائية والفنية الحرّة. فالمهرجان، منذ تأسيسه، سعى لأن يكون مساحة جامعة لفنون الصورة، وفضاء للتفكير المشترك، ولتجريب صيغ جديدة في البرمجة والعلاقة مع الجمهور والمدينة.


ويراهن المهرجان، من خلال هذا التعيين، على ضخ ديناميكية جديدة في برمجته وتعزيز انفتاحه على تجارب إبداعية متنوعة، بما ينسجم مع هوية المهرجان ورؤيته المستقبلية.

مهرجان قابس سينما فن الفنانة التونسية عفاف بن محمود عفاف بن محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

لتبادل الخبرات والاستفادة بالقدرات المصرية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الرواندى

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي |صور

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالإسكندرية

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد