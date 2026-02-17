مفيدة شيحة تتحدث عن استعداداتها لقدوم رمضان.. تفاصيل

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" على قناة "النهار وان"، أن دار الإفتاء ستعلن مساء اليوم الثلاثاء عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، بعد استطلاع هلال رمضان.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن "ساعات قليلة تفصلنا عن اللحظة التي ننتظرها من السنة إلى السنة، وأجمل اللحظات". وأضافت: "يارب يطلع رمضان يوم الخميس، لأتمكن من تجهيز مستلزمات السوبر ماركت، ويتم استطلاع شهر رمضان على خير".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن : "أجمل شيء لم شمل العائلة على سفرة رمضان، وأتمنى أن أدخل المطبخ وأطبخ لأقاربي، وأن يكون رمضان مليئًا بالفرحة والألفة بين الجميع".

وأكدت مفيدة شيحة، حرصها على استقبال الشهر الكريم بروح من التفاؤل والتجهيزات العائلية، متمنية أن يكون رمضان مناسبة للقاء العائلة والاستمتاع باللحظات الجميلة.