مقدرش أعيش من غير بلدي.. مسنة فلسطينية لحظة العودة لغزة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والدواجن.. أخبار التوك شو

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث وشهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا عن أمس حيث سجل عيار 21 أمس 6720 جنيها، و اليوم سجلت 6665 جنيها.



مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية

تشهد الأسواق المصرية في القاهرة والمحافظات حركة شرائية نشطة خاصة مع انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 اليوم الإثنين 9 فبراير، حيث يتزامن الموسم مع شهر شعبان استعدادًا لعيد الفطر المبارك.



مقدرش أعيش من غير بلدي.. مسنة فلسطينية لحظة العودة لغزة

رصدت عدسة القاهرة الإخبارية، لقطات من لحظة عودة بعض الفلسطينيين لـ بلادهم من خلال معبر رفح.

وقالت سيدة إنه "رغم الجوع والدمار لن نبتعد عن بلدنا.. غزة ستعود رغم ما يحدث فيها، وأن أسرتها بالكامل موجودة في غزة".

وأوضحت سيدة مسنة “مقدرش أعيش من غير بلدي ”.



بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين



في خطوة جديدة نحو تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حماية اجتماعية تشمل العديد من المبادرات التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة.



هذه الحزمة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم الحكومي، بما يسهم في تعزيز مستوى المعيشة وتوسيع دائرة الرعاية الاجتماعية.

أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، تحدث في مداخلة هاتفية في “صباح الخير يا مصر”، موضحًا تفاصيل الحزمة وأهدافها التي تعتمد على أربعة مسارات رئيسية، بما في ذلك صرف الدعم النقدي الاستثنائي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتحقيق التوازن في المشاريع التنموية.

تبدأ غدا.. التنمية المحلية تكشف مواعيد عمل وغلق المحلات في رمضان

أعلنت وزارة التنمية المحلية مواعيد العمل الجديدة للأنشطة التجارية في شهر رمضان المبارك، بما في ذلك مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي استثنيت من هذه القرارات.

مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية:

في تصريحاته لبرنامج صباح الخير يا مصر، أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن مواعيد غلق المحلات التجارية ستشمل المطاعم والمولات والكافيهات، حيث سيتم إغلاق هذه المحلات في تمام الساعة الثانية صباحًا طوال الشهر الكريم.

تستمر خدمة "تيك أواي" (الطلبات الخارجية) وخدمة التوصيل طوال الليل، لتلبية احتياجات المواطنين في ساعات ما بعد الإفطار.

عقوبة تنتظر النادي الأهلي بسبب مباراة الجيش الملكي.. مفاجأة للجماهير



أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن مباراة النادي الأهلي الأخيرة أمام الجيش الملكي المغربي شهدت بعض التجاوزات، من بينها إلقاء زجاجات المياه من قبل بعض الجماهير، موضحًا أن العقوبة المتوقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وفقًا للوائح تكون غرامة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دولار.

الغرفة التجارية:زيادة الطلب على الدواجن تصل إلى 30%مقارنة بالفترات العادية

يعتبر قطاع الدواجن من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني للمواطنين.



ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد الأهمية بالنسبة لمربي الدواجن والتجار والمستهلكين على حد سواء.

إذ يعرف هذا الشهر الكريم زيادة كبيرة في الطلب على اللحوم والدواجن، وهو ما يفرض تحديات على السوق المحلي.

في هذا السياق، كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عن بعض المفاجآت التي قد تؤثر على الأسعار والتوافر في الأيام القادمة.

كيف تصل حزمة الـ40 مليار جنيه لبيوت المصريين قبل شهر رمضان؟

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يختلف عن السنوات الماضية فيما يتعلق بتحديد الشرائح المستحقة للدعم وتوفير حزم الحماية الاجتماعية لهم، بعد إعلان الحكومة حزمة الـ40 مليار جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء المستحقين، ما يتيح لها توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وشفافية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 17 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.85 جنيه

سعر الشراء: 46.71 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.57 جنيه

سعر الشراء: 55.40 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.94 جنيه

سعر الشراء: 63.73 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.45 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.75 جنيه

سعر الشراء: 12.71 جنيه