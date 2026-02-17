الغرفة التجارية:زيادة الطلب على الدواجن تصل إلى 30%مقارنة بالفترات العادية

يعتبر قطاع الدواجن من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني للمواطنين.

ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد الأهمية بالنسبة لمربي الدواجن والتجار والمستهلكين على حد سواء.

إذ يعرف هذا الشهر الكريم زيادة كبيرة في الطلب على اللحوم والدواجن، وهو ما يفرض تحديات على السوق المحلي.

في هذا السياق، كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عن بعض المفاجآت التي قد تؤثر على الأسعار والتوافر في الأيام القادمة.

زيادة الطلب على الدواجن في رمضان: 25% إلى 30%

يعد شهر رمضان من الفترات التي يشهد فيها سوق الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب.

وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الدواجن بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بالفترات العادية.

هذا الارتفاع يعكس زيادة استهلاك اللحوم البيضاء خلال الشهر الكريم نتيجة للعادة الغذائية التي تزداد فيه.

فجوة في الإنتاج: هل يستدعي ذلك الاستيراد؟

وتابع:على الرغم من أن قطاع الدواجن في مصر يشهد نموًا مستمرًا، إلا أن هناك فجوة في الإنتاج المحلي، التي قد تصل إلى 12% قبل حلول شهر رمضان.

هذه الفجوة تشير إلى نقص في كمية الدواجن المنتجة محليًا مقارنة بالطلب المتوقع. في ظل هذه المعطيات، تتجه الدولة إلى استيراد الدواجن لسد هذه الفجوة، وهو ما يثير الجدل بين القائمين على صناعة الدواجن.

حيث يرى البعض ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتجنب تأثيرات الاستيراد على المربين المحليين.

الاستيراد: الحل الأمثل أم تهديد للصناعة المحلية؟

بينما يرى البعض أن الاستيراد قد يكون الحل السريع لسد الفجوة في الإنتاج المحلي، يرفض عبد العزيز السيد هذا الاتجاه، مطالبًا بتعزيز الصناعة المحلية ودعم المربين المحليين بدلاً من الاعتماد على استيراد الدواجن.

ويخشى السيد من أن يؤدي الاستيراد إلى إغراق الأسواق وزيادة المنافسة غير العادلة، مما قد يتسبب في خسائر لبعض المربين المحليين ويؤثر سلبًا على الأسعار.

التحديات في الأسعار.. ما هو السعر العادل للدواجن؟

يواجه السوق المصري أيضًا تحديًا آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الدواجن، التي شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة.

في هذا السياق، يطالب القائمون على صناعة الدواجن بوضع معادلة سعرية عادلة لضبط الأسعار وحمايتها من الارتفاعات غير المبررة.

على الرغم من أن زيادة الأسعار في المناسبات مثل شهر رمضان أمر طبيعي بحدود معينة (تتراوح بين 10% و15%)، إلا أن هذه الزيادات يجب أن تظل ضمن مستويات معقولة لضمان توازن السوق وحماية المستهلكين.

التوقعات خلال شهر رمضان استقرار الأسعار بعد الزيادة

من المتوقع أن تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع بشكل طفيف خلال النصف الأول من رمضان، حيث يتوقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تتراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية في منتصف الشهر.

كما أشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية لحل أي مشكلات قد تطرأ على السوق وضمان توافر الدواجن بأسعار مناسبة.