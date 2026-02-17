قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرفة التجارية:زيادة الطلب على الدواجن تصل إلى 30%مقارنة بالفترات العادية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يعتبر قطاع الدواجن من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني للمواطنين.

 ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد الأهمية بالنسبة لمربي الدواجن والتجار والمستهلكين على حد سواء. 

إذ يعرف هذا الشهر الكريم زيادة كبيرة في الطلب على اللحوم والدواجن، وهو ما يفرض تحديات على السوق المحلي. 

في هذا السياق، كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عن بعض المفاجآت التي قد تؤثر على الأسعار والتوافر في الأيام القادمة.

زيادة الطلب على الدواجن في رمضان: 25% إلى 30%

يعد شهر رمضان من الفترات التي يشهد فيها سوق الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب.

 وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الدواجن بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بالفترات العادية. 

هذا الارتفاع يعكس زيادة استهلاك اللحوم البيضاء خلال الشهر الكريم نتيجة للعادة الغذائية التي تزداد فيه.

فجوة في الإنتاج: هل يستدعي ذلك الاستيراد؟

وتابع:على الرغم من أن قطاع الدواجن في مصر يشهد نموًا مستمرًا، إلا أن هناك فجوة في الإنتاج المحلي، التي قد تصل إلى 12% قبل حلول شهر رمضان.

 هذه الفجوة تشير إلى نقص في كمية الدواجن المنتجة محليًا مقارنة بالطلب المتوقع. في ظل هذه المعطيات، تتجه الدولة إلى استيراد الدواجن لسد هذه الفجوة، وهو ما يثير الجدل بين القائمين على صناعة الدواجن.

 حيث يرى البعض ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتجنب تأثيرات الاستيراد على المربين المحليين.

الاستيراد: الحل الأمثل أم تهديد للصناعة المحلية؟

بينما يرى البعض أن الاستيراد قد يكون الحل السريع لسد الفجوة في الإنتاج المحلي، يرفض عبد العزيز السيد هذا الاتجاه، مطالبًا بتعزيز الصناعة المحلية ودعم المربين المحليين بدلاً من الاعتماد على استيراد الدواجن.

 ويخشى السيد من أن يؤدي الاستيراد إلى إغراق الأسواق وزيادة المنافسة غير العادلة، مما قد يتسبب في خسائر لبعض المربين المحليين ويؤثر سلبًا على الأسعار.

التحديات في الأسعار.. ما هو السعر العادل للدواجن؟

يواجه السوق المصري أيضًا تحديًا آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الدواجن، التي شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة. 

في هذا السياق، يطالب القائمون على صناعة الدواجن بوضع معادلة سعرية عادلة لضبط الأسعار وحمايتها من الارتفاعات غير المبررة.

 على الرغم من أن زيادة الأسعار في المناسبات مثل شهر رمضان أمر طبيعي بحدود معينة (تتراوح بين 10% و15%)، إلا أن هذه الزيادات يجب أن تظل ضمن مستويات معقولة لضمان توازن السوق وحماية المستهلكين.

التوقعات خلال شهر رمضان استقرار الأسعار بعد الزيادة

من المتوقع أن تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع بشكل طفيف خلال النصف الأول من رمضان، حيث يتوقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تتراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية في منتصف الشهر.

 كما أشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية لحل أي مشكلات قد تطرأ على السوق وضمان توافر الدواجن بأسعار مناسبة.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

دنيا وإيمي

ثروة قومية.. ريهام سعيد توجة رسالة لـ إيمي ودنيا سمير غانم

المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان

بعد وفاته.. معلومات مثيرة عن المخرج فريدريك وايزمان

الفنان محمد متولي

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد متولي

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد