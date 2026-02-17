خامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن المرشد الإيراني علي خامنئي ردا على الرئيس الأمريكي ترامب، أن أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها.

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن إيران وأمريكا تبدآن الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة في جنيف.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى سويسرا؛ للمشاركة في مفاوضات بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والتي من المقرر أن تنطلق بعد اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء “إرنا- نيوز” الإيرانية -: "خلال هذه الزيارة، سيعقد وزير الخارجية محادثات مع نظيريه العماني والسويسري، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من مسؤولي المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها".

ووصفت كلًا من إيران والولايات المتحدة، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في مسقط، بأنها "بداية جيدة"، حيث تبادل الوفدان وجهات النظر حول إطار المفاوضات والمقترحات من خلال الوسيط العماني.