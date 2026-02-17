قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
خامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة

البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن المرشد الإيراني علي خامنئي ردا على الرئيس الأمريكي ترامب، أن أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها.

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن إيران وأمريكا تبدآن الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة في جنيف.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى سويسرا؛ للمشاركة في مفاوضات بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والتي من المقرر أن تنطلق بعد اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء “إرنا- نيوز” الإيرانية -: "خلال هذه الزيارة، سيعقد وزير الخارجية محادثات مع نظيريه العماني والسويسري، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من مسؤولي المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها".

ووصفت كلًا من إيران والولايات المتحدة، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في مسقط، بأنها "بداية جيدة"، حيث تبادل الوفدان وجهات النظر حول إطار المفاوضات والمقترحات من خلال الوسيط العماني.

خامنئي القاهرة الإخبارية ترامب الرئيس الأمريكي المرشد الإيراني

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

القط “بالمرستون”

رمز الذكاء في بريطانيا.. وفاة القط “بالمرستون” الدبلوماسي الشهير

فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية

فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي الـ 32 للخدمات الثقافية

جانب من اللقاء

مباحثات مصرية–كينية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في إدارة الموارد المائية

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

