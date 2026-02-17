اتفاق مصري سعودي لإصدار شهادات المطابقة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.. تفاصيل

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تقييم المطابقة، التدريب، الاستدامة البيئية، ودعم تنافسية المنتجات في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية البناءة في مجال الجودة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة في المنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة المنتجات.



وأوضح صوفي أن الهيئة تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتميز في المواصفات وتقييم المطابقة، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة مثل البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أكد المهندس منصور القحطاني، المدير التنفيذي لشركة تبصير السعودية، أن التعاون يمثل إضافة نوعية لتعزيز التكامل الفني ونقل الخبرات في مجالات التفتيش، تقييم المطابقة، والاستدامة، وفتح آفاق أوسع لبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إصدار شهادات المطابقة وفق نظام "سابر"، برامج التدريب وبناء القدرات المشتركة، المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تقديم خدمات التأهيل في البصمة الكربونية والإفصاح البيئي، وتنظيم فعاليات لرفع وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة.