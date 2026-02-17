قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
اتفاق مصري سعودي لإصدار شهادات المطابقة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.. تفاصيل

ولاء عبد الكريم

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تقييم المطابقة، التدريب، الاستدامة البيئية، ودعم تنافسية المنتجات في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية البناءة في مجال الجودة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة في المنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة المنتجات.


وأوضح صوفي أن الهيئة تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتميز في المواصفات وتقييم المطابقة، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة مثل البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أكد المهندس منصور القحطاني، المدير التنفيذي لشركة تبصير السعودية، أن التعاون يمثل إضافة نوعية لتعزيز التكامل الفني ونقل الخبرات في مجالات التفتيش، تقييم المطابقة، والاستدامة، وفتح آفاق أوسع لبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إصدار شهادات المطابقة وفق نظام "سابر"، برامج التدريب وبناء القدرات المشتركة، المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تقديم خدمات التأهيل في البصمة الكربونية والإفصاح البيئي، وتنظيم فعاليات لرفع وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة.

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

