المسار الكامل من ربع النهائي إلى النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/2026

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى الأدوار الحاسمة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث ينطلق مشوار ربع النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية في نسخة 2025/2026، بمواجهات عربية وإفريقية قوية تعد بالكثير من الإثارة.
ربع النهائي
المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في مصر)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)
أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (ملعب أولمبيك آسفي)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (ملعب الوداد)
الزمالك × أوتوهو الكونغولي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)
اتحاد العاصمة × مانيما يونيون
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو الديمقراطية)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)
نصف النهائي
نصف النهائي الأول (SF1)
الفائز من (مانيما يونيون × اتحاد العاصمة)
ضد
الفائز من (أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي)
الذهاب: على ملعب الفائز من مواجهة مانيما يونيون واتحاد العاصمة
الإياب: على ملعب الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي والوداد الرياضي
نصف النهائي الثاني (SF2)
الفائز من (المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد)
ضد
الفائز من (الزمالك × أوتوهو الكونغولي)
الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من المصري وشباب بلوزداد)
الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من الزمالك وأوتوهو)
النهائي
الذهاب: 9 مايو
الإياب: 16 مايو
يجمع بين الفائز من نصف النهائي الأول (SF1) والفائز من نصف النهائي الثاني (SF2).