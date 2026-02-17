المسار الكامل من ربع النهائي إلى النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/2026

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى الأدوار الحاسمة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث ينطلق مشوار ربع النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية في نسخة 2025/2026، بمواجهات عربية وإفريقية قوية تعد بالكثير من الإثارة.

ربع النهائي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في مصر)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)

أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (ملعب أولمبيك آسفي)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (ملعب الوداد)

الزمالك × أوتوهو الكونغولي

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

اتحاد العاصمة × مانيما يونيون

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو الديمقراطية)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)

نصف النهائي

نصف النهائي الأول (SF1)

الفائز من (مانيما يونيون × اتحاد العاصمة)

ضد

الفائز من (أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي)

الذهاب: على ملعب الفائز من مواجهة مانيما يونيون واتحاد العاصمة

الإياب: على ملعب الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي والوداد الرياضي

نصف النهائي الثاني (SF2)

الفائز من (المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد)

ضد

الفائز من (الزمالك × أوتوهو الكونغولي)

الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من المصري وشباب بلوزداد)

الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من الزمالك وأوتوهو)

النهائي

الذهاب: 9 مايو

الإياب: 16 مايو

يجمع بين الفائز من نصف النهائي الأول (SF1) والفائز من نصف النهائي الثاني (SF2).