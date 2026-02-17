قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
رئيس الوزراء يُنيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان
إيران: الوكالة الدولية ستلعب دورا رئيسيا في أي اتفاق نووي بين طهران وواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المسار الكامل من ربع النهائي إلى النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/2026

صورة من القرعة
صورة من القرعة
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى الأدوار الحاسمة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث ينطلق مشوار ربع النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية في نسخة 2025/2026، بمواجهات عربية وإفريقية قوية تعد بالكثير من الإثارة.

ربع النهائي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في مصر)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)

أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (ملعب أولمبيك آسفي)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (ملعب الوداد)

الزمالك × أوتوهو الكونغولي

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

اتحاد العاصمة × مانيما يونيون

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو الديمقراطية)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)

نصف النهائي

نصف النهائي الأول (SF1)

الفائز من (مانيما يونيون × اتحاد العاصمة)
ضد

الفائز من (أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي)

الذهاب: على ملعب الفائز من مواجهة مانيما يونيون واتحاد العاصمة

الإياب: على ملعب الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي والوداد الرياضي

نصف النهائي الثاني (SF2)

الفائز من (المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد)
ضد

الفائز من (الزمالك × أوتوهو الكونغولي)

الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من المصري وشباب بلوزداد)

الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من الزمالك وأوتوهو)

النهائي

الذهاب: 9 مايو

الإياب: 16 مايو

يجمع بين الفائز من نصف النهائي الأول (SF1) والفائز من نصف النهائي الثاني (SF2).

الكرة الإفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية ربع النهائي المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

ترامب يلوح بدور حاسم في مفاوضات إيران| بهذه الشروط

ترامب يلوح بدور حاسم في مفاوضات إيران| بهذه الشروط

صورة أرشيفية

ضبط عاملة بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز مسنه بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي| القصة الكاملة

صورة أرشيفية

الدستورية العليا تُسقط قرار تعديل جداول المخدرات.. خبير قانوني يكشف تداعيات الحكم على القضايا والأحكام الباتة

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد