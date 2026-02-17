طريق الزمالك والمصري إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية

أسفرت قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي.

فيما يلعب المصري البورسعيدي امام شباب بلوزداد الجزائري.

وحال عبور الزمالك عقبة اوتوهو يواجه في الدور قبل النهائي الفائز من المصري وشباب بلوزداد.

وجاءت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

المصري × شباب بلوزداد، أولمبيك آسفي × الوداد، أوتوهو × الزمال، كمانيما × اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أحد أيام 13 و14 و15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.