مقدرش أعيش من غير بلدي.. مسنة فلسطينية لحظة العودة لغزة

رصدت عدسة القاهرة الإخبارية، لقطات من لحظة عودة بعض الفلسطينيين لـ بلادهم من خلال معبر رفح.

وقالت سيدة إنه "رغم الجوع والدمار لن نبتعد عن بلدنا.. غزة ستعود رغم ما يحدث فيها، وأن أسرتها بالكامل موجودة في غزة".

وأوضحت سيدة مسنة “مقدرش أعيش من غير بلدي ”.

وقال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، إن المعبر يترقب وصول دفعة جديدة من المصابين والجرحى الفلسطينيين، وسط استعداد كامل من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية للتعامل الفوري مع الحالات. وأوضح أن أعداد الجرحى تتجاوز عشرات الآلاف، ما يجعل الحاجة ملحة لاستقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن المصابين يصلون وفق كشوف صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، وبرعاية منظمة الصحة العالمية، قبل أن يخضعوا للفحص الأولي والحجر الصحي، ثم يُوزَّعون على مستشفيات بمختلف المحافظات وفقاً لطبيعة الإصابات، سواء جراحات دقيقة أو أمراض مزمنة.

وأضاف الغنام أن المعبر يشهد أيضاً عودة فلسطينيين إلى القطاع واستمرار تدفق المساعدات المصرية عبر معبر كرم أبو سالم، مع آمال بانفراجة سياسية تدعم إعادة إعمار غزة خلال المرحلة المقبلة.