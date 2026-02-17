هل حقن المضاد الحيوي مفطرة ؟.. يتساءل الكثير من المرضى قبل اخذ الحقن فى رمضان هل الحقن تبطل الصيام ام لا حتى يفسد صومهم، دار الإفتاء المصرية أوضحت حكم استخدام الحقن فى رمضان وقالت أن الحقن بجميع انواعها لا تبطل الصيام إلا نوع واحد هو الذي يفسد الصوم.

هل حقن المضاد الحيوي مفطرة؟

قالت دار الإفتاء، إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الحقن في نهار رمضان؟» أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

وبينت: وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها".

كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “هل حقنة السخونية والمضاد حيوى أثناء الصيام تفطر؟”.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الحقنة بكل صورها سواء في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا تفطر.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية أن الحقنة بغض النظر عن مكونها، سواء كانت مضاد حيوي أو مسكن أو حتى مغذي لا تفطر، لأن هذا المكون لم يدخل إلى الجسم من منفذ مفتوح أصالة كالفم والأنف وإنما دخل عن طريق الحقن وهذا لا يفطر.

حكم أخذ حقن البنسلين والأنسولين في نهار رمضان

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أخذالحقنةللعلاج كالبنسلين والأنسولين أو حقن التطعيم، لا تفطر في نهار رمضان.

وأضاف مجمع البحوث، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنحقنالأنسولين لا تصل للأماكن التي يكون فيها المسلم مفطرًا.

وأشار إلى أن هذه الحقن ليست أكلًا ولا شربًا ولا فى معنى الأكل والشرب ولا من منفذا معتادا، فلذلك أخذها لا يفطر.

هل حقن العضل أو الوريد من مفطرات الصيام ؟

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يعتقد أن أخذالحقنفى رمضان تفطر ولكن هذا اعتقاد خاطئ.

جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال «حكم أخذ حقن البنسلين تفطر في رمضان؟».

وأضاف "شلبي"، أن جميعحقنالعضل أو الوريد لا تفطر الصائم حتى وإن وصلت الى الجوف، لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح.