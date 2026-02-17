10 ملايين جنيه.. عبد العزيز مخيون يشيد بقرار عمرو سعد بتكفله 30 غارما وغارمة

نشر الفنان عبد العزيز مخيون ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، يشيد فيه بقرار الفنان عمرو سعد بتكفله 30 غارما وغارمة بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وقال عبد العزيز مخيون : يا سلام عليك يا عمرو الله أكبر الله أکبر رسالة جميلة وكلامك فيها مُعبر وبليغ، المجتمع اللي إحنا عايشين في قلبه هو قلبنا برضو، والناس الجدعان اللي وقفوا معانا وإحنا بنصور إحنا فاكرينهم ماننساهمش أبدًا.. نعم: الله أكرم.. الله أكرم... الله أكرم.

عمرو سعد يتكفل بالغريمات

أعلن الفنان عمرو سعد تكفله بمصاريف عدد من حالات الغارمين والغارمات، في مبادرة إنسانية جديدة كشف عنها من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الهدف منها مساعدة المحتاجين وتخفيف كربهم.

وقال عمرو سعد ، إن مسسل إفراج سيكون اسم على مسمى وسيتم التكفل بشكل كامل بـ30 حالة من الغارمين والغارمات بجميع المصاريف اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى منازلهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية.

وأوضح عمرو سعد ، أنه قرر الإعلان عن المبادرة بشكل علني انطلاقًا من مبدأ "الدال على الخير كفاعله"، مؤكدًا أن إظهار أعمال الخير أحيانًا قد يشجع الآخرين على المشاركة والمبادرة، خاصة في ظل وجود طرق عديدة للدعاية يتم إنفاق مبالغ ضخمة عليها دون أثر حقيقي على حياة الناس.

ودعا عمرو سعد ، زملاءه في الوسط الفني إلى عدم الاكتفاء بتقديم الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، بل السعي أيضًا إلى مساعدة المحتاجين خارج الشاشة، مؤكدًا أن الجمهور يستحق الدعم الحقيقي، لأن الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يعود للناس اللى عملونا ولا يستحقون أن نخدعهم عن طرييق المنتج أو الدعاية ومليون دعوة صادقة خير من 100 مليون إعجاب او تعليق يتم شرائه.

وكشف عمرو سعد ، أن هذه الخطوة تمثل بداية فقط، مشيرًا إلى رصد 10 ملايين جنيه، بهدف توجيهها لمن يحتاجون الدعم الحقيقي على أرض الواقع، والمساهمة في حل مشكلاتهم بشكل مباشر.

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج في رمضان 2026 ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.