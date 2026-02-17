مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث وشهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا عن أمس حيث سجل عيار 21 أمس 6720 جنيها، و اليوم سجلت 6665 جنيها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5713 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6665 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7617 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53280 جنيها.