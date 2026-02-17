قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفات هاتف Infinix GT 50 Pro

لمياء الياسين

يعود هاتف Infinix GT 50 Pro المرتقب، الذي ظهر على منصة Geekbench الشهر الماضي، إلى دائرة الضوء مجدداً بفضل تقرير جديد من موقع PassionateGeekz يكشف عن مواصفاته التقنية.

مواصفات هاتف إنفينيكس جي تي 50 برو 

وتركز سلسلة GT من إنفينيكس على تصميم مستوحى من عالم الألعاب، وبالتالي فإن هاتف GT 50 Pro سيتبع نفس النهج. 

ويتميز الغطاء الخلفي بنمط نسج قطري يُذكّر بألياف الكربون، ويحتوي على "مخالب" LED خضراء في الأسفل.

كما تتميز الواجهة الأمامية بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، ومن المتوقع أن توفر الشاشة معدل تحديث 144 هرتز وحواف رفيعة للغاية.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتتي  الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، وبخيارات تخزين سعتها 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا، تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيحتوي على نظام كاميرا رباعي. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر.

ومن المتوقع أن يرافقها عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر آخر بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى وحدتي فلاش. أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فمن المحتمل أن يأتي هاتف Infinix GT Pro بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

وبالنسبة للبطارية، فمن المتوقع أن يأتي هاتف GT 50 Pro إما ببطارية أحادية الخلية بسعة 6500 مللي أمبير أو ببطارية ثنائية الخلية بسعة 6150 مللي أمبير.

وتشمل مواصفات الشحن الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 10 واط، والشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 5 واط.

