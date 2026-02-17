بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفات هاتف Infinix GT 50 Pro

يعود هاتف Infinix GT 50 Pro المرتقب، الذي ظهر على منصة Geekbench الشهر الماضي، إلى دائرة الضوء مجدداً بفضل تقرير جديد من موقع PassionateGeekz يكشف عن مواصفاته التقنية.

مواصفات هاتف إنفينيكس جي تي 50 برو

وتركز سلسلة GT من إنفينيكس على تصميم مستوحى من عالم الألعاب، وبالتالي فإن هاتف GT 50 Pro سيتبع نفس النهج.

ويتميز الغطاء الخلفي بنمط نسج قطري يُذكّر بألياف الكربون، ويحتوي على "مخالب" LED خضراء في الأسفل.

كما تتميز الواجهة الأمامية بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، ومن المتوقع أن توفر الشاشة معدل تحديث 144 هرتز وحواف رفيعة للغاية.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، وبخيارات تخزين سعتها 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

ميزات هاتف إنفينيكس جي تي 50 برو

وبالنسبة للكاميرا، تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيحتوي على نظام كاميرا رباعي. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر.

ومن المتوقع أن يرافقها عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر آخر بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى وحدتي فلاش. أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فمن المحتمل أن يأتي هاتف Infinix GT Pro بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

وبالنسبة للبطارية، فمن المتوقع أن يأتي هاتف GT 50 Pro إما ببطارية أحادية الخلية بسعة 6500 مللي أمبير أو ببطارية ثنائية الخلية بسعة 6150 مللي أمبير.

وتشمل مواصفات الشحن الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 10 واط، والشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 5 واط.