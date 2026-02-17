المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية ينظم احتفالية «رمضان يجمعنا» للطلاب الوافدين

نظم المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها احتفالية رمضانية بعنوان «رمضان يجمعنا»، بمشاركة طلاب من عدة دول، وذلك في إطار حرص المركز الثقافي، على دعم الأنشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، وتنمية التفاعل الإيجابي بين الدارسين من مختلف الجنسيات.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين أن الاحتفالية هدفت إلى إتاحة مساحة للتواصل الثقافي بين الطلاب، والتعريف بالعادات والتقاليد الرمضانية، إلى جانب توظيف اللغة العربية في مواقف تواصلية حقيقية تعزز من مهارات الطلاب اللغوية.

وشهدت الفعالية مشاركة طلاب من جنسيات متعددة، من بينها الصين، كوريا الجنوبية، ألمانيا، كندا، فيتنام، الفلبين، جورجيا، أرمينيا، الهند، الصومال، نيجيريا، ودول أخرى، حيث قدّم المشاركون نماذج من المأكولات الشعبية لبلدانهم، مع شرح مبسط لتقاليدها المرتبطة بشهر رمضان باللغة العربية.

وتضمنت الاحتفالية فقرات حوارية ناقش خلالها الطلاب أوجه التشابه والاختلاف بين العادات الرمضانية في مصر وبلدانهم، بما أسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات بينهم، في أجواء اتسمت بالاحترام والتفاعل الإيجابي.

كما شملت الفعالية ملامح من الأجواء الرمضانية المصرية، من خلال الزينة والفوانيس والأغاني التراثية، بما يعكس خصوصية الثقافة المصرية وأثرها في إثراء تجربة الطلاب الوافدين.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية في إطار خطة المركز لدمج الأنشطة الثقافية مع العملية التعليمية، ودعم تعلم اللغة العربية بالمعايشة والتواصل، وتعزيز اندماج الطلاب في البيئة الثقافية المصرية، وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين مختلف الثقافات، بما يخدم أهداف المركز في نشر اللغة العربية وتعريف الدارسين بالثقافة المصرية.