رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور عبد العزيز قنصوة لتوليه حقيبة التعليم العالي

قام الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بزيارة رسمية لمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ثقة القيادة السياسية بتوليه الحقيبة الوزارية.

دعم رئيس جامعة طنطا

شهد اللقاء استعراضاً سريعاً لمستجدات الملفات الأكاديمية والإنشائية بالجامعة، مع التأكيد على الدعم الكامل لسياسات الوزارة في المرحلة المقبلة، وأولى الوزير اهتماما خاصة بـ"جامعة طنطا الأهلية"، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي في قلب الدلتا، مشدداً على أهمية مواءمة البرامج الأكاديمية والتجهيزات الإنشائية مع أحدث المعايير الدولية لضمان تقديم تعليم متميز يواكب لغة العصر.

تهنئة وزير التعليم العالي

واستعرض الدكتور محمد حسين الموقف التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مع التركيز على المستشفيات الجاري الانتهاء منها والمقرر دخولها الخدمة قريباً، لتعزيز المنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، وأعرب رئيس الجامعة عن خالص أمنياته لسيادته بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، وسداد الخطى في قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق مزيداً من التميز والابتكار خلال الفترة القادمة.

تحسين خدمات المواطنين

خلال اللقاء، نقل رئيس الجامعة تحيات وتقدير مجلس جامعة طنطا وكافة منتسبيها للوزير الجديد، وتضمن اللقاء حديثاً حول تطلعات جامعة طنطا في المرحلة المقبلة لتكون ذراعاً تنفيذياً قوياً لخطط الوزارة، في العديد من الملفات، مشددا على أن الجامعة ماضية في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة.