محافظات

جامعة الإسكندرية تهنئ وزير التعليم العالي وتؤكد انتظام الدراسة

الدكتور أحمد عبد الحكيم
الدكتور أحمد عبد الحكيم
أحمد بسيوني

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بـ جامعة الإسكندرية اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، حيث استهل المجلس أعماله بتقديم خالص التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، واستكمال جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

  ولفت الدكتور أحمد عبد الحكيم إلى أن هذا التكليف يعكس الثقة في ما يتمتع به الوزير من خبرات أكاديمية وإدارية متميزة، ورؤية تطويرية تسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية والارتقاء بمخرجاتها التعليمية والبحثية.

  وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بحسن انتظام العملية التعليمية وانضباطها مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومنظمة تدعم التحصيل العلمي وتضمن جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

كما وجّه السادة عمداء ووكلاء الكليات إلى مواصلة دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية الجامعية المتكاملة وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، وأكد أهمية تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي لمتابعة الأداء الدراسي وتقديم الدعم اللازم وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

  كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لفرق العمل بمركز الابتكارات التربوية برئاسة الدكتور سامح نخلة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، على الجهود المبذولة والنجاح المتميز في تطوير منظومة الكتاب الإلكتروني والبوابة الطلابية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية رقمية متطورة تواكب أحدث النظم العالمية.

  وفي ختام المجلس، هنأ الدكتور أحمد عبد الحكيم أسرة الجامعة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير واليُمن والبركات.

