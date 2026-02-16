عمرو الغريب يؤدي اليمين الدستورية محافظًا للمنوفية

أدى عمرو محمد السيد الغريب، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، محافظاً للمنوفية.

كما أدي كل من:

-الدكتور/ محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظاً لمطروح.

- الدكتور/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظاً للجيزة.

- إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون، محافظاً لبورسعيد.

- الدكتور/ محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظاً للفيوم.



- الدكتور/ علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظاً للغربية.

- الدكتور/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظاً لجنوب سيناء.

- المهندس/ أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية، محافظاً للإسكندرية.

- حنان مجدي نور الدين محمد، محافظاً للوادي الجديد.

- الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، محافظاً لدمياط.

- المهندس/ عمرو حلمي حسان لاشين، محافظاً لأسوان.

- السيد/ نبيل السيد محمد حسب الله، محافظاً للإسماعيلية.

- المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، محافظاً لكفر الشيخ.

- هاني رشاد علي السيد، محافظاً للسويس.

- الدكتور/ مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، محافظاً لقنا.

- طارق راشد محمد محفوظ، محافظاً لسوهاج.

- محمد سيد حسن علوان، محافظاً لأسيوط.

- عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد، محافظاً لبني سويف.

-الدكتور/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي، محافظاً للقليوبية.

- الدكتور/ وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظاً للبحر الأحمر.

- الدكتور/ أحمد أنور عطية العدل، نائباً لمحافظ القاهرة.

- كمال سليمان محمود أحمد، نائباً لمحافظ سوهاج.

- عمر محمود الشافعي الأكرت، نائباً لمحافظ القاهرة.

- أسامة رزق محمد منصور داود، نائباً لمحافظ أسوان.

- محمد نعمة عبده مرسي كجك، نائباً لمحافظ الوادي الجديد.

- الدكتور/ حسين محمد مغربي سلامة، نائباً لمحافظ الدقهلية.

- الدكتورة/ أميرة يسن محمد هيكل، نائباً لمحافظ الإسكندرية.

- الدكتور/ شادي يحيى عبد العظيم المشد، نائباً لمحافظ البحيرة.

- المهندس/ حسام الدين عبده محمد محمد، نائباً لمحافظ الغربية.

- الدكتور/ محمد علي محمد طلب علي جبر، نائباً لمحافظ المنيا.

- الدكتور/ محمد فوزي حسن عبد الرحيم، نائباً لمحافظ دمياط.

- محمد عبد الله محمد علام زيدان، نائباً لمحافظ السويس.