وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الداخلية، في برقيته، "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكـم ..أتشرف وهيئـة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم..داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب الإسلامية والعربية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات".

وتابع: "نستقبل أيام هذا الشهر الكريم والتي تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل في علاه.. وترتقي الأنفس بالترفع بالفضائل وإنكار الذات..ونحن في هيئة الشرطة نؤكد العزم على بذل المزيد من العمل والعطاء وإعلاء التضحية والفداء تحت قيادتكم الحكيمة.. فى سبيل رفعة وطننا الغالي ورخائه، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".