أخبار البلد

8 تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للمحافظين ونوابهم الجدد

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نجاح المحافظين في مهامهم هو انعكاس مباشر لقوة الدولة، مشدداً خلال اجتماعه مع المحافظين ونوابهم الجدد عقب أداء اليمين الدستورية على ضرورة الانتقال من العمل المكتبي إلى الميداني، وتحويل موارد المحافظات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع الالتزام الكامل بالشفافية والبعد عن المجاملات.

8 تكليفات من الرئيس السيسي للمحافظين ونوابهم الجدد

-تحويل موارد المحافظة إلى نتائج ملموسة تخدم الصالح العام

-التواجد في الشارع، الإلمام بكافة التفاصيل، والعمل بإخلاص بعيداً عن "المجاملات"

-التناغم مع النواب، استثمار كفاءات الأجهزة التنفيذية، ومراعاة خصوصية كل محافظة

-التواصل المستمر، دراسة الشكاوى بجدية، والارتقاء بخدمات (المياه، الصرف، الكهرباء، والتعليم)

-التعاون الوثيق مع المستثمرين ورجال الأعمال، وحسن إدارة الأصول والمعدات المتاحة

-الالتزام بالشفافية المطلقة، وحسم ملفات "تقنين المخالفات" دون تهاون

-تعزيز التعاون مع الحكومة، البرلمان (النواب والشيوخ)، والمجتمع المدني

-الاهتمام بانتظام الدراسة في المدارس ونشر الثقافة الرياضية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك على النحو التالي:

- السيد الدكتور محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظاً لمطروح.

- السيد الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظاً للجيزة.

- السيد إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون، محافظاً لبورسعيد.

- السيد الدكتور محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظاً للفيوم.

- السيد الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظاً للغربية.

- السيد الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظاً لجنوب سيناء.

- السيد المهندس أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية، محافظاً للإسكندرية.

- السيدة حنان مجدي نور الدين محمد، محافظاً للوادي الجديد.

- السيد الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، محافظاً لدمياط.

- السيد المهندس عمرو حلمي حسان لاشين، محافظاً لأسوان.

- السيد نبيل السيد محمد حسب الله، محافظاً للإسماعيلية.

- السيد عمرو محمد السيد الغريب، محافظاً للمنوفية.

- السيد المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، محافظاً لكفر الشيخ.

- السيد هاني رشاد علي السيد، محافظاً للسويس.

- السيد الدكتور مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، محافظاً لقنا.

- السيد طارق راشد محمد محفوظ، محافظاً لسوهاج.

- السيد محمد سيد حسن علوان، محافظاً لأسيوط.

- السيد عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد، محافظاً لبني سويف.

- السيد الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي، محافظاً للقليوبية.

- السيد الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظاً للبحر الأحمر.

- السيد الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائباً لمحافظ القاهرة.

- السيد كمال سليمان محمود أحمد، نائباً لمحافظ سوهاج.

- السيد عمر محمود الشافعي الأكرت، نائباً لمحافظ القاهرة.

- السيد أسامة رزق محمد منصور داود، نائباً لمحافظ أسوان.

- السيد محمد نعمة عبده مرسي كجك، نائباً لمحافظ الوادي الجديد.

- السيد الدكتور حسين محمد مغربي سلامة، نائباً لمحافظ الدقهلية.

- السيدة الدكتورة أميرة يسن محمد هيكل، نائباً لمحافظ الإسكندرية.

- السيد الدكتور شادي يحيى عبد العظيم المشد، نائباً لمحافظ البحيرة.

- السيد المهندس حسام الدين عبده محمد محمد، نائباً لمحافظ الغربية.

- السيد الدكتور محمد علي محمد طلب علي جبر، نائباً لمحافظ المنيا.

- السيد الدكتور محمد فوزي حسن عبد الرحيم، نائباً لمحافظ دمياط.

- السيد محمد عبد الله محمد علام زيدان، نائباً لمحافظ السويس.

