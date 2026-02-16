من البتروكيماويات لـ المحليات.. ننشر السيرة الذاتية لمحافظ كفر الشيخ الجديد

أدى المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظًا لكفر الشيخ، خلفًا للواء دكتور علاء عبد المعطي، الذي أدى هو الآخر اليمين الدستورية محافظًا الغربية.

السيرة الذاتية

يُعد المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب أحد أبرز الكوادر القيادية في قطاع البترول المصري، فقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) منذ ديسمبر 2022.

30 عامًا خبرة في قطاع البتروكيماويات

تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاماً من الخبرة المتخصصة في قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، وهي المسيرة التي استندت إلى خلفية أكاديمية قوية بوقوفه على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الإسكندرية عام 1991.

بدأت رحلته المهنية في عام 1993 عندما التحق بشركة البتروكيماويات المصرية، حيث تدرج في عدة مناصب فنية وإدارية حتى وصل إلى منصب رئيس قطاع الشئون الفنية. وفي عام 2004، انتقل إلى الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) للعمل في إدارة العمليات.

شغل المهندس إبراهيم مكي سلسلة من المناصب القيادية الرفيعة، حيث تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ومنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيلاب، بالإضافة إلى توليه منصب مساعد رئيس الشركة للإنتاج بذات الشركة.

كما ساهم بخبراته في شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية، من خلال شغله لعدة مناصب قيادية، شملت مدير عام العمليات ومدير عام الشئون الفنية.