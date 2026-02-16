التعليم العالي: التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات يعزز التلاحم الوطني

أكد كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنظيم أسبوع للتعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي الأمني والتلاحم الوطني.

وأضاف "همام" في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحدث يتيح للطلاب التعرف على الحياة الأكاديمية والتدريبية داخل الأكاديمية، بما يشمل التدريبات الرياضية، عروض الرماية، وفنون الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن التفاعل المباشر مع ضباط المستقبل يرسخ لدى الشباب قيم الانضباط والولاء الوطني.

التجربة لا تقتصر على الجامعات الحكومية

وتابع، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه التجربة لا تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل تشمل الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة والدولية، من مختلف محافظات الجمهورية.

الفعاليات مستمرة ودائمة طوال العام

وذكر، أن الفعاليات مستمرة ودائمة طوال العام، مشيدًا، بالالتزام والحماس الذي أبداه الطلاب، الذين أبدوا رغبتهم في تكرار التجربة مرات عديدة، ولافتًا، إلى أن هذا التلاحم يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية.