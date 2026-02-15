التعليم العالي: نجاح تدخل جراحي عاجل لإنقاذ مريض مصاب بإصابة في المخ بمستشفى قصر العيني

نجح الفريق الطبي بـمستشفى طوارئ قصر العيني التابع لـمستشفيات جامعة القاهرة في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ مريض يبلغ 18 عاما، وصل في حالة حرجة إثر إصابة نافذة بالرأس بآلة حادة اخترقت عظام الجمجمة واستقرت داخل أنسجة المخ.

تم التعامل الفوري مع الحالة وفق بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، ونقل المريض إلى غرفة إنقاذ الحياة خلال أقل من ساعة من وصوله، حيث أُجريت جراحة معقدة لاستخراج الجسم الغريب والسيطرة على النزيف والحفاظ على الأنسجة الحيوية بالمخ، واستمرت العملية نحو أربع ساعات متواصلة بمشاركة فريق متكامل من جراحة المخ والأعصاب والتخدير والتمريض.

ويعكس نجاح التدخل كفاءة وجاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة، والتكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، بما يؤكد مكانة مستشفيات جامعة القاهرة كصرح طبي رائد في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أعلى معايير الجودة.