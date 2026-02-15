الأنبا بشارة جودة يمنح الدرجة القمصية للأب يوسف أنور

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي، ومنح الدرجة القمصية للأب يوسف أنور، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بملوي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية حول "عظمة سر الكهنوت"، في مواصلة عمل يسوع من خلال خدمة التقديس، والتعليم، والتدبير، مؤكدًا أنه يجب على الكاهن ان يتمتع دائمًا بروح الأبوّة، والمسئولية في خدمة النفوس، مختتمًا كلمته بالصلاة لأجل الأب يوسف، ليباركه الرب بمزيد من الخير، والنعمة.

وعقب كلمة العظة ترأس راعي الإيبارشيّة مراسم منح الدرجة القمصية للأب يوسف أنور، الذي شكر جميع من رفقوه في مسيرته التكوينية، والكهنوتية.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، القمص يوسف أنور، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.