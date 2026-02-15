قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
أخبار البلد

الكنيسة اللاتينية بمصر تنظم أول حج يوبِيلي على خُطى القديس فرنسيس الآسيزي إلى دمياط وبورسعيد

أول حج يوبِيلي
أول حج يوبِيلي
ميرنا رزق

شاركت الكنيسة اللاتينية بمصر في أول حج مقدّس ضمن يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، إلى مدينتي دمياط، وبورسعيد، استجابةً لدعوة قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي أعلن سنة يوبيل خاصة بمناسبة مرور 800 عام على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي إلى السماء.

أول حج يوبِيلي

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، حيث نظّم الحج أخوية القدوة الإلهية، بمشاركة أعضاء أخوية سيدة الآلام، في مسيرة روحية على خطى القديس فرنسيس الآسيزي، أيقونة الخير والسلام، حيث توجّه المشاركون إلى مدينة دمياط لزيارة دير الآباء الفرنسيسكان، ومدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، إحياءً لذكرى زيارة القديس فرنسيس إلى مصر ولقائه بالملك الكامل الأيوبي عام 1219.

تضمن الحج الاحتفال بالقداس اليوبيلي مع الأخوات الراهبات، بجانب لقاء روحي من إعدادهن، أعربت خلاله المجموعة عن امتنانها لحفاوة الاستقبال، وروح الشركة، كما تمت بزيارة مزار الشهيد سيدهم بشاي.

وفي مدينة بورسعيد، استهلت المجموعة زيارتها بكاتدرائية سيدة العذراء ملكة الكون، التابعة لمطرانية الكنيسة اللاتينية بمصر، والتي تحتفل الكنيسة اللاتينية هذا العام بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس النيابة الرسولية بالمدينة.

وتوجّه الحجاج بعد ذلك إلى كنيسة سانت أوجيني للآباء الفرنسيسكان، وهي كنيسة يوبيلية فرنسيسكانية أخرى، حيث كان في استقبالهم الأب ألفونس مرزوق، والأب صموئيل فهيم، وقدّما لقاءً روحيًا للمشاركين، تلاه زيارة كنيسة الأنبا بيشوي.

واختُتمت الزيارة بلقاء عائلي مع عائلة السيد وجيه جاب الله، مدير مدرسة سان جوزيف، ببورفؤاد، وزوجته، وابنته وأحفاده، حيث قدّموا شهادة حيّة عن رسالتهم وخدمتهم بالمدينة في إطار "سنة يوبيل الرجاء".

وفي ختام الزيارات، وجّهت الكنيسة اللاتينية بمصر الشكر لكل من أسهم في إعداد هذا الحج المقدّس الأول، ولا سيما لجنتي اليوبيل، والشباب، مؤكدة تشجيعها لجميع المؤمنين على المشاركة الفاعلة في مبادرات سنة اليوبيل في مختلف أنحاء البلاد، لعيش هذه السنة بروح الإيمان والرجاء.

الكنيسة الكنيسة اللاتينية بمصر القديس فرنسيس الآسيزي البابا لاون سنة يوبيل الرجاء

