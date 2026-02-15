الكنيسة اللاتينية بمصر تنظم أول حج يوبِيلي على خُطى القديس فرنسيس الآسيزي إلى دمياط وبورسعيد

شاركت الكنيسة اللاتينية بمصر في أول حج مقدّس ضمن يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، إلى مدينتي دمياط، وبورسعيد، استجابةً لدعوة قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي أعلن سنة يوبيل خاصة بمناسبة مرور 800 عام على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي إلى السماء.

أول حج يوبِيلي

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، حيث نظّم الحج أخوية القدوة الإلهية، بمشاركة أعضاء أخوية سيدة الآلام، في مسيرة روحية على خطى القديس فرنسيس الآسيزي، أيقونة الخير والسلام، حيث توجّه المشاركون إلى مدينة دمياط لزيارة دير الآباء الفرنسيسكان، ومدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، إحياءً لذكرى زيارة القديس فرنسيس إلى مصر ولقائه بالملك الكامل الأيوبي عام 1219.

تضمن الحج الاحتفال بالقداس اليوبيلي مع الأخوات الراهبات، بجانب لقاء روحي من إعدادهن، أعربت خلاله المجموعة عن امتنانها لحفاوة الاستقبال، وروح الشركة، كما تمت بزيارة مزار الشهيد سيدهم بشاي.

وفي مدينة بورسعيد، استهلت المجموعة زيارتها بكاتدرائية سيدة العذراء ملكة الكون، التابعة لمطرانية الكنيسة اللاتينية بمصر، والتي تحتفل الكنيسة اللاتينية هذا العام بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس النيابة الرسولية بالمدينة.

وتوجّه الحجاج بعد ذلك إلى كنيسة سانت أوجيني للآباء الفرنسيسكان، وهي كنيسة يوبيلية فرنسيسكانية أخرى، حيث كان في استقبالهم الأب ألفونس مرزوق، والأب صموئيل فهيم، وقدّما لقاءً روحيًا للمشاركين، تلاه زيارة كنيسة الأنبا بيشوي.

واختُتمت الزيارة بلقاء عائلي مع عائلة السيد وجيه جاب الله، مدير مدرسة سان جوزيف، ببورفؤاد، وزوجته، وابنته وأحفاده، حيث قدّموا شهادة حيّة عن رسالتهم وخدمتهم بالمدينة في إطار "سنة يوبيل الرجاء".

وفي ختام الزيارات، وجّهت الكنيسة اللاتينية بمصر الشكر لكل من أسهم في إعداد هذا الحج المقدّس الأول، ولا سيما لجنتي اليوبيل، والشباب، مؤكدة تشجيعها لجميع المؤمنين على المشاركة الفاعلة في مبادرات سنة اليوبيل في مختلف أنحاء البلاد، لعيش هذه السنة بروح الإيمان والرجاء.