السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٦٤٨/ ٣٩٥٤ ركاب محرم بك / مرسي مطروح بكم ١١٣/٠٠ بين العلمين وسيدي عبدالرحمن وفي تمام الساعة 9.25  صباحاً، حدث اصطدام مع  عربة نقل دون لوحات معدنية تعبر السكة من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى إلقائها خارج السكة وحدوث وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي واستكمل القطار المسير في تمام  الساعة ٩.٣٧ صباحاً.

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين وقائدي المركبات بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

