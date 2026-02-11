قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومية لسكك حديد مصر» تُواصل استقبال طلبة المدارس بمتحف السكة الحديد بالقاهرة | صور

زيارات ميدانية
زيارات ميدانية
حمادة خطاب

تُواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس الي متحف السكك الحديدية وعدد من المحطات الرئيسية ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني لدعم الأنشطة التوعوية والمجتمعية لطلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق استقبل متحف السكك الحديدية بالقاهرة مجموعات من طلبة المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم بالجيزة والدقهلية ، تعرف الطلبة خلالها على نشأة وتطور مرفق السكك الحديدية والتي تعد ثاني أقدم شبكات السكك الحديدية على مستوى العالم والأولى في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الاطلاع على المقتنيات التاريخية والمجسمات التي توثق المراحل المختلفة لتطور هذا المرفق الحيوي في مختلف قطاعاته.

كما تضمنت الزيارة التوعية بأخلاقيات وقواعد التعامل الآمن مع مرفق السكة الحديدية، والتأكيد على الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة، واتباع التعليمات المنظمة للحركة داخل القطارات والمحطات وعلى الأرصفة، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والحفاظ على سلامة الأفراد والمرافق العامة ، وأعرب الحاضرين عن تقديرهم لما شاهدوه من معروضات نادرة تعكس تاريخًا طويلًا من التطور والعطاء في منظومة السكك الحديدية المصرية وما تمثله من قيمة وطنية وثقافية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الدور المجتمعي للهيئة القومية لسكك حديد مصر وحرصها على المساهمة في رفع الوعي لدى الاجيال الجديدة بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المرافق العامة وتعزيز مفاهيم السلامة والاستدامة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر التربية والتعليم متحف السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

النائب محمد إسماعيل

برلماني : لا يمكن الحكم على اختيار الوزراء الجدد إلا بعد العمل وخاصة في الملف الاقتصادي

عصام شيحة

عصام شيحة : التغييرات الوزارية الجديدة جاءت استجابة للرأي العام

إيران

إيران : لا ندخل مفاوضات واشنطن من موقع ضغط أو ضعف

بالصور

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد