«القومية لسكك حديد مصر» تُواصل استقبال طلبة المدارس بمتحف السكة الحديد بالقاهرة | صور

تُواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس الي متحف السكك الحديدية وعدد من المحطات الرئيسية ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني لدعم الأنشطة التوعوية والمجتمعية لطلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق استقبل متحف السكك الحديدية بالقاهرة مجموعات من طلبة المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم بالجيزة والدقهلية ، تعرف الطلبة خلالها على نشأة وتطور مرفق السكك الحديدية والتي تعد ثاني أقدم شبكات السكك الحديدية على مستوى العالم والأولى في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الاطلاع على المقتنيات التاريخية والمجسمات التي توثق المراحل المختلفة لتطور هذا المرفق الحيوي في مختلف قطاعاته.

كما تضمنت الزيارة التوعية بأخلاقيات وقواعد التعامل الآمن مع مرفق السكة الحديدية، والتأكيد على الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة، واتباع التعليمات المنظمة للحركة داخل القطارات والمحطات وعلى الأرصفة، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والحفاظ على سلامة الأفراد والمرافق العامة ، وأعرب الحاضرين عن تقديرهم لما شاهدوه من معروضات نادرة تعكس تاريخًا طويلًا من التطور والعطاء في منظومة السكك الحديدية المصرية وما تمثله من قيمة وطنية وثقافية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الدور المجتمعي للهيئة القومية لسكك حديد مصر وحرصها على المساهمة في رفع الوعي لدى الاجيال الجديدة بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المرافق العامة وتعزيز مفاهيم السلامة والاستدامة.