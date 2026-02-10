السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحجز على الخدمة الجديدة (نوم / VIP PREMIUM ) بين ( القاهرة / أسوان) والعكس من خلال شبابيك التذاكر .

يذكر أن الهيئة قد أعلنت عن تشغيل عدد 2 قطار بعربات ( نوم / Premium ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 / 2 / 2026 ، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من القاهرة إلي أسوان على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي ، وكذلك إعتباراً من يوم الاحد الموافق 8 / 2 / 2026 تشغيل قطار 1091 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من أسوان إلى القاهرة على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع ويقوم من محطة أسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة القاهرة الساعة 04.50 صباح اليوم التالى.