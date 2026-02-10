أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف ملامح التعديل الوزاري وانفعال يوسف الحسيني ورسالة عاجلة للوزراء

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أطمئن المواطنين.. رسالة عاجلة من متحدث الوزراء بشأن السكر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في معرض تعليقه على القلق من فتح باب تصدير السكر مجددًا واحتمالية تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مؤكدًا أن ملف السكر يقع تحت إشراف وزارة التموين. وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع اليوم، حيث تراعي الوزارة وتراقب أوضاع السوق المحلي سواء في عمليات التصدير للخارج أو في عمليات الاستيراد، وذلك للحفاظ على السعر المناسب.

أحمد كوجاك نائبًا للوزراء| لميس الحديدي تكشف مفاجآت التعديل الوزاري

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة، وستتأكد عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، ووفقًا لما قالت، أنها معلومات من مصادر موثوقة مصادر أكدت أن وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس المجموعة الاقتصادية.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا يحدث؟

حالة من الترقب بسبب حالة الطقس بين المواطنين، وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة خاصة في قلب فصل الشتاء، الأمر الذي دفع البعض لمعرفة أخر أخبار حالة الطقس وأحدث بيانات هيئة الأرصاد الجوية.

مفيدة شيحة: أستغل رمضان لتنظيم حياتي وتحقيق أهدافي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن استقبال شهر رمضان، حملت عنوان "تحضيرات شهر رمضان.. بتستعدوا إزاي لرمضان".

قبل دخولها النيابة .. فتاة الأوتوبيس تكشف كواليس الرعب | فيديو

كشفت مريم شوقي، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الأوتوبيس»، تفاصيل حادثة ملاحقتها وتهديدها على يد أحد الأشخاص، مؤكدة أنها وثّقت الواقعة بالفيديو وحررت محضرًا رسميًا قبل التوجه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

شيري عادل: سعيدة بالعمل مجددا مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل "فن الحرب"

أكدت الفنانة شيري عادل، أنه لديها سعادة كبيرة بعد العمل مجددًا مع يوسف الشريف في مسلسل "فن الحرب"، والذي سيتم عرضه في موسم رمضان القادم.

وقالت شيري عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المسلسل يقدم تجربة مختلفة عن أعمالهما السابقة، مشيرة إلى حرص يوسف الشريف على التفاصيل واحترافية بيئة العمل التي تدعم الإبداع.

وتابعت الفنانة شيري عادل، أنه لديها حماسة كبيرة بعد تفاعل الجمهور مع الإعلان عن العمل، معتبرة أن دعم المشاهدين يشجعها على تقديم أفضل أداء.

الطقس في رمضان صيف ولا شتاء؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، ووصول ذروتها غدًا حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية، مع استمرار موجة الحرارة اليوم.

وأنت مالك؟ يوسف الحسيني ينفعل على المتهم بالتحر.ش بفتاة الأتوبيس

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على الفيديو المتداول لواقعة تحرش في أتوبيس نقل عام، حيث صرخت إحدى الفتيات في وجه شاب اتهتمته بالتحرش.

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع ينتظر جلسة مجلس النواب غدا، لكي يعرف التعديل الوزاري الذي سوف يتم الإعلان عنه، لافتا إلى أن مجلس النواب حر التصرف في قبول أو رفض ما يعرض عليه من تغيير وزاري.