قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل دخولها النيابة .. فتاة الأوتوبيس تكشف كواليس الرعب | فيديو

فتاة الاتوبيس
فتاة الاتوبيس
عبد الخالق صلاح

كشفت مريم شوقي، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الأوتوبيس»، تفاصيل حادثة ملاحقتها وتهديدها على يد أحد الأشخاص، مؤكدة أنها وثّقت الواقعة بالفيديو وحررت محضرًا رسميًا قبل التوجه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقالت مريم شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، إنها لا تعرف سبب تعرضها للملاحقة، مضيفة: «الحقيقة معرفش، كعادة أي ضحية دايمًا الضحية ملامة». 

وأكدت أن موقف الركاب في الأتوبيس لم يكن متعاونًا، وأنها لم تبحث عن رد فعل من الناس، موضحة: «أنا كنت عايزة حد من السلطات علشان أقدر أتعامل».

ونفت مريم الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة سابقة مع الشخص المتهم، مؤكدة: «ده مش كلام حقيقي خالص، أنا ما عنديش حاجة أتخبى منها، ومش على معرفة بالشخص ده لا من قريب ولا من بعيد».

وتحدثت عن حالة الرعب التي شعرت بها أثناء الواقعة، وقالت: «أكيد حسيت برعب على حياتي، وعلى إثره أنا مش هكمل في شغلي».

وأشارت إلى ملابسها وقت الواقعة، مؤكدة أن الموضوع ليس في الملابس: «كنت لابسة بنطلون أسود وتيشرت أسود مقفولين من أولهم لآخرهم، والموضوع مش في اللبس، حتى الأطفال بيتحرشوا بيهم».

وكشفت مريم عن تفاصيل الحادثة: بعد أن حاول المتهم التحرش بها، كلمته بأدب فلم يرتدع، وعندما زعقت قام بالاعتداء عليها برمي الطوب، ما دفعها لتغيير مسارها حفاظًا على سلامتها من سلم «البارون» لمكان آخر، لكنها اكتشفت لاحقًا أنه يتبعها وركب خلفها الأتوبيس، فقامت بتصويره واستخدام هاتفها لطلب المساعدة.

وأكدت مريم أن هذه الواقعة هي الأولى التي تحرر فيها محضرًا ضد أي شخص، ونفت تعرضها لأي مشاكل نفسية: «لا.. خالص الحمد لله». وأضافت: «الشخص كان عاوز يضربني، وأنا مفروض أتصرف إزاي؟ الحمد لله أحسن الآن، ونظرات الشخص ده كانت صعبة، فده اللي خلاني منفعلة».

وأختتمت المداخلة قائلة إنها ستكمل الإجراءات القانونية أمام النيابة، مشيرة إلى تعاون الجهات المختصة معها خلال التحقيقات، وأن محضرها في طريقه للإتمام، مؤكدة حرصها على سلامتها وأمانها الشخصي.

صدى البلد نهال طايل فتاة الاتوبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

السجن 3 سنوات لمتهمين في واقعة شروع في قتل بدائرة الزهور.

إحالة شاهد زور فى نيابة بورسعيد و الحكم بالسجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع في قتل | تفاصيل

صورة ارشيفية

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

معرض صنع في جامعة بنها

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد