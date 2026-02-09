نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان .. تعرف عليه

يعد البروكلي من الخضروات الشهية التى تمد الجسم بعدد كبير من الفوائد من بينها الحماية من أخطر الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يحتوى البروكلي على مركبات خاصة باللحد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

كيف يحمي البروكلي من السرطان

يحتوي البروكلي على بعض الجزيئات القوية التي تحمي خلاياك من التلف، بل إن بعضها يدمر الخلايا السرطانية.

تشمل الجزيئات المقاومة للسرطان في البروكلي ثنائي إندوليل الميثان (DIM) وإندول-3-كاربينول وسلفورافان . ووفقًا للدراسات ، قد تساعد هذه الجزيئات في :

إزالة السموم من بعض المواد التي تعزز نمو الخلايا السرطانية، مما يعني أنها لا تزيل المواد نفسها، ولكنها تزيل آثارها الضارة.

توفر مضادات الأكسدة ، التي تمنع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.

أوقف نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

ادعم عملية موت الخلايا المبرمج، وهي عملية يقوم بها جسمك لتدمير الخلايا التي قد تتحول إلى خلايا سرطانية.

توجد هذه الجزيئات المضادة للسرطان أيضاً في العديد من الخضراوات الصليبية القريبة من البروكلي، و لا تبقى هذه العناصر الغذائية حية بعد الطهي أو التجميد، لذا يُفضل تناول البروكلي نيئاً للاستفادة منها كما أن بعض هذه المركبات تكون أكثر تركيزاً في براعم البروكلي

يمكنك إيجاد براعم البروكلي في متاجر الأغذية الصحية والعديد من محلات البقالة كما يسهل إنباتها في المنزل باستخدام مجموعة أدوات الإنبات.