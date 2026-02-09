قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
دار الإفتاء: 4 حالات يجوز فيها صيام آخر يوم من شعبان
التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان .. تعرف عليه

اسماء محمد

يعد البروكلي من الخضروات الشهية التى تمد الجسم بعدد كبير من الفوائد من بينها الحماية من أخطر الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يحتوى البروكلي على مركبات خاصة باللحد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

كيف يحمي البروكلي من السرطان 

يحتوي البروكلي على بعض الجزيئات القوية التي تحمي خلاياك من التلف، بل إن بعضها يدمر الخلايا السرطانية.

تشمل الجزيئات المقاومة للسرطان في البروكلي ثنائي إندوليل الميثان (DIM) وإندول-3-كاربينول وسلفورافان . ووفقًا للدراسات ، قد تساعد هذه الجزيئات في :

إزالة السموم من بعض المواد التي تعزز نمو الخلايا السرطانية، مما يعني أنها لا تزيل المواد نفسها، ولكنها تزيل آثارها الضارة.
توفر مضادات الأكسدة ، التي تمنع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.
أوقف نمو وانتشار الخلايا السرطانية.
ادعم عملية موت الخلايا المبرمج، وهي عملية يقوم بها جسمك لتدمير الخلايا التي قد تتحول إلى خلايا سرطانية.
توجد هذه الجزيئات المضادة للسرطان أيضاً في العديد من الخضراوات الصليبية القريبة من البروكلي، و لا تبقى هذه العناصر الغذائية حية بعد الطهي أو التجميد، لذا يُفضل تناول البروكلي نيئاً للاستفادة منها كما أن بعض هذه المركبات تكون أكثر تركيزاً في براعم البروكلي

يمكنك إيجاد براعم البروكلي في متاجر الأغذية الصحية والعديد من محلات البقالة كما يسهل إنباتها في المنزل باستخدام مجموعة أدوات الإنبات.

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة يدعم بيراميدز بعد واقعة الأسانسير

إنبي 2007

إنبي 2007 يفوز على كهرباء الإسماعيلية ببطولة الجمهورية

ألعاب القوى

كو: البداية المبكرة لألعاب القوى في لوس أنجلوس قد تكون مفيدة للعبة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

