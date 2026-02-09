قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيى الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني للفنون| صور
سيناريوهات التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة

ندى سويفى

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كرداسة بالجيزة.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع الحادث.

وأظهرت المعاينة أن السائق، البالغ من العمر 30 عامًا، فقد السيطرة على السيارة؛ ما تسبب في  انقلابها، ما أدى لإصابة الركاب بكدمات وسحجات وكسر بسيط.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث؛ لتحديد أسباب الانقلاب ومدى مسؤولية السائق.

انقلاب ميكروباص كرداسة انقلاب سيارة ميكروباص طريق كرداسة

