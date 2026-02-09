إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كرداسة بالجيزة.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع الحادث.

وأظهرت المعاينة أن السائق، البالغ من العمر 30 عامًا، فقد السيطرة على السيارة؛ ما تسبب في انقلابها، ما أدى لإصابة الركاب بكدمات وسحجات وكسر بسيط.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث؛ لتحديد أسباب الانقلاب ومدى مسؤولية السائق.