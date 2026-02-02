مصرع سيدة وإصابة ابنتها بعد دهسهما بسيارة مسرعة في كرداسة

أطاحت سيارة مسرعة بسيدة وابنتها بمدينة كرداسة ما أسفر عن مصرع الأم وإصابة الابنة بعدة إصابات، تم نقل جثمان الأم لثلاجة الموتى والابنة لتلقي العلاج بالمستشفى والقي القبض على سائق السيارة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سيدة أثناء عبورها الطريق وبصحبتها إبنتها الصغيرة، صدمتهما سيارة، مما أسفر عن إصابتهما.

تم نقل المصابتين إلى المستشفى، إلا أن الأم فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، بينما تتلقى طفلتها العلاج بالمستشفى، وذكر قائد السيارة أنه فوجئ بالسيدة وإبنتها أمامه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، فاصطدم بهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.