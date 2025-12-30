بسبب الميكب في المدرسة.. كواليس سقوط طالبة من الطابق الثالث بكرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سقوط فتاة من شرفة شقة بالطابق الثالث بمدينة كرداسة حيث تبين أنها سقطت أثناء مشاجرة مع والدتها وشقيقها بسبب منعها "الميكب" أثناء خروجها للمدرسة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمدينة كرداسة وفارقت الحياة متأثرة بإصاباتها، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أسفرت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وشقيقها، بسبب تعنيفه لها لاستخدام مستحضرات تجميل "الميكب" قبل التوجه إلى المدرسة، وعقب عودتها من المدرسة، قام شقيقها بإخفاء أدوات الماكياج الخاصة بها، ما أدى إلى نشوب مشاجرة عنيفة بينهما قامت خلالها الفتاة بالتعدي على شقيقها، وإصابته بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وأضافت التحريات أن والدتهما تدخلت للفض بينهما، وقامت بالتعدي على ابنتها بالضرب، وعلى إثر ذلك سقطت الطالبة من الطابق الثالث، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.