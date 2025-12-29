إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ«نورهان حفظي»، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 6 يناير 2026، لنظر أولى جلسات محاكمتها على خلفية اتهامها بنشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وخادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية تتضمن إيحاءات غير لائقة، تخالف المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك مقابل مبالغ مالية تحصلت عليها من التفاعل والمشاهدات، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وجاء قرار الإحالة بعد ثبوت الأدلة الفنية وتقارير الفحص الرقمي التي أكدت وجود المحتوى محل الاتهام على حساباتها الإلكترونية.