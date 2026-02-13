قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب يكسر التوقعات.. زيادة جديدة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب صعوده مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-2- 2026 معوضًا بذلك خسائره الأسبوعية.

الذهب يصعد 

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بقيمة 70 جنيه بعد ساعات من بدء التداولات المسائية لهذا اليوم على مستوي محلات الصاغة المصرية.

أسعار الذهب الآن

تذبذب المعدن الأصفر

خلال الأيام القلائل السابقة فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 210 جنيه خلال أسبوعين اثنين منها 90 جنيه منذ بدء تداولات مساء اليوم بالمقارنة بما كان عليه الذهب يوم الثلاثاء الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيه .

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 7658 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر  عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء .

الذهب يلتقط أنفاسه ويعاود الارتفاع مجددا بعد موجة خسائر حادة

سعر  الجنيه الذهب  اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلى 5013 دولار للبيع و 5014 دولار للشراء.

