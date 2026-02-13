فتاوى| حكم صيام الجنب الجاهل بالغسل.. هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟.. . كيف تستعد لـ رمضان قبل قدومه؟

فتاوى

حكم صيام من كان يصوم وهو جنب جهلا بالغسل

هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟

رمضان 2026.. كيف تستعد للشهر الكريم قبل أسبوع من قدومه؟

حكم صيام من كان يصوم وهو جنب جهلا بالغسل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم صيام من كان يصوم وهو جُنُب جهلًا بالغسل وكيفيته؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة:إذا أصبح الإنسان صائمًا محافظًا على أركان الصوم وشروطه من الإمساك عن المفطرات والنية وغير ذلك، وكان صومه خاليًا عمَّا يفسده، فإن صومه يكون صحيحًا، سواء أصبح جُنُبًا أو لا؛ لأن الطهارة من الحدث الأكبر ليست من شروط صحة الصيام، ولا من أركانه، والأولى في حقه إن أصابته الجنابة أن يتم صومه وهو على طهارة؛ حتى يتمكن من المحافظة على الصلاة، والدخول إلى المسجد، ويتمكن من مس المصحف، والقراءة منه، ومن ثَمَّ التمكن من فعل أكبر قدر من النوافل والمستحبات.

خطوات الاغتسال من الجنابة



1 – يغسل يديه ثلاثًا.

2- ثم يغسل فرجه.

3 – يتوضأ وضوءًا كاملًا كالوضوء للصلاة

4 – يفيض الماء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.

5 – يفيض الماء بادئًا بالشق الأيمن

6- يفيض الماء على الجانب الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وأصابع الرجلين.

7-تعميم الجسد كله بالماء وما يمكن دلكه من البدن.

الصفة الكاملة للاغتسال

الغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:

-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث.

-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".

-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.

-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.

-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.

-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.

-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.

-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.

-إفاضة الماء وتعميمه على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟

مع قرب انتهاء شهر شعبان المعظم يتساءل الكثير عن حكم صوم آخر يوم فيه والمسمى بيوم الشك.

وفى هذا السياق قالت دار الإفتاء المصرية إن صوم يوم الشك، له حالتان: الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، وهذه الحالة اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من جعل الصوم بنية الاحتياط لرمضان حرامًا لا يصحّ كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان، والجمهور يرون جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، وصوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.



هل يجوز صيام آخر يوم من شهر شعبان؟

وحول معرفة حكم صيام آخر يوم من شهر شعبان ، نوه مركز الأزهر العالمي للفتوى باختلاف الفقهاء في حكم الصيام بعد انتصاف شهر شعبان.

وأشار الأزهر العالمي للفتوى إلى 4 آراء فقهية حول صيام آخر يوم من شهر شعبان وهي:

الجواز مطلقا وهو يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف من شهر شعبان أو فصل بينه ورمضان بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

لا بأس بصيام آخر يوم من شهر شعبان تطوعا وهو ما قاله ابن عبد البر وهو الذى عليه أئمة الفتوى.

عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.



حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبان كاملا

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاء أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.

وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟”، أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، و يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

