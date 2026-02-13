بايرن ميونخ يقطع الطريق على باريس سان جيرمان بشأن مدافعه

وقّع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، اليوم الجمعة، عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات للبقاء في بايرن ميونخ.

وأنهى عملاق البوندسليجا، مفاوضات طويلة الأمد مع المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، بتوقيعه عقدًا جديدًا حتى يونيو 2030، منهيًا بذلك التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر في نهاية الموسم، نظرًا للاهتمام الذي تردد من ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ولم يتبقَّ سوى بضعة أشهر على انتهاء عقده الحالي.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "أوباميكانو لاعب محوري آخر في فريقنا تمكّنا من تجديد عقده معه، يحتاج أي فريق إلى ركائز أساسية، وقد وجدنا ضالتنا في دايوت".

وأضاف: "غالبًا ما يكون السؤال ليس من نتعاقد معه، بل من نطوره، لقد نضج دايوت ليصبح لاعبًا دوليًا من الطراز الرفيع هنا في بايرن ميونخ".

وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونخ قادمًا من لايبزيج عام 2021 بعد أن دفع النادي رسوم فسخ عقده البالغة حوالي 43 مليون يورو.

وكان أوباميكانو قد انضم إلى لايبزيج قادمًا من نادي سالزبورج الشقيق عام 2017.

وأعرب أولي هونيس، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في بايرن ميونخ، مؤخرًا عن خيبة أمله لعدم التزام أوباميكانو بالبقاء في النادي حتى الآن، وألمح إلى أن "مستشاريه سيبذلون قصارى جهدهم لإقناعه بالرحيل".

وقد خاض أوباميكانو 180 مباراة مع بايرن ميونخ، وشارك في 35 مباراة مع المنتخب الفرنسي.