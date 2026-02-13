مدرب المصري: مباراة زيسكو حاسمة للصعود لدور الثمانية بالكونفدرالية

تحدث التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن مواجهة زيسكو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تجمع الفريقين غداً على استاد السويس الجديد.

تصريحات نبيل الكوكي

وقال نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية: مباراة الغد حاسمة للصعود لدور الثمانية وفرص التأهل ما زالت بأيدينا نحن مستعدون تمامًا للمباراة رغم الضغط الشديد للمباريات وضيق الوقت، كنا نأمل في تأجيل مباراة وادي دجلة بالدوري ورغم ذلك فالكل مستعد لخوض المباراة.

وأضاف: اللاعبون على أعلى درجة من التركيز والجاهزية وثقتنا بهم كبيرة، هدفنا الأساسي هو إحراز الفوز في مباراة الغد دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة التي تعد الأقوى بالبطولة، اجتهدنا في عملية تدوير اللاعبين ورغم ذلك تعرضنا للعديد من الإصابات بسبب الإرهاق.

واختتم: خوض فريق زيسكو المباراة دون أية ضغوط سيُضفي عليها صعوبات كبيرة، الفوز في مباراة الغد يتطلب أن نكون أكثر شراسة وتركيزًا أمام المرمى.

في ذات السياق، عُقد بقاعة المؤتمرات بأحد منتجعات مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدا السبت على ستاد السويس الجديد.

المصري يرتدي الطاقم الأبيض

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون السماوي، فيما سيرتدي فريق زيسكو يونايتد الطاقم البرتقالي الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأخضر.

مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي، محمود جابر، المدير الإداري للفريق، الدكتور عزيز شمام طبيب الفريق، إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

فيما ترأس الاجتماع مراقب المباراة سبيت ليبراتو من جنوب السودان بحضور منسق عام المباراة الكيني فرانكلين أوبيمبي والمنسق الأمني للمباراة الليبيري اندي كوامي وإيناس مظهر المنسق الإعلامي للمباراة ومراقب الحكام السوداني صلاح مظهر، بالإضافة لحكم المباراة البوروندي ​باسيفيك ندابيهاوينيمانا وكذلك ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم وممثل ستاد السويس الكابتن عماد عبد العزيز بالإضافة لممثلي كافة الجهات المعنية بمحافظة السويس.

موعد مباراة المصري وزيسكو يونايتد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء غد السبت، على استاد السويس الجديد، ويحتاج المصري إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

تقدم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى المركز الأول في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك في المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.