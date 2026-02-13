قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهمة سهلة لشباب بلوزداد في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد
عبدالحكيم أبو علم

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري في مهمة سهله في ختام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.


وتبدو الأمور مستقره في تلك المجموعة التي تشهد مواجهة بين شباب بلوزداد وضيفه أوتوهو، ولقاء آخر بين ستيلينبوش الجنوب أفريقي وضيفه سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، بعد غد.


ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أوتوهو، صاحب المركز الثاني، الذي صعد معه للدور المقبل منذ الجولة الماضية، فيما يتواجد سيتيلنبوش وسينجيدا بلاك ستارز في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بأربع نقاط.


وسيكون الصراع بين بلوزداد وأوتوهو على قمة الترتيب، حيث يحتاج الفريق الجزائري فقط للتعادل، بينما يتعين على منافسه الفوز من أجل التساوي معه في ذات الرصيد، لتحسم المواجهات المباشرة المتصدر من بينهما، والتي سوف تصب في مصلحة الفريق الكونغولي.


وكان أوتوهو حقق انتصارا كبيرا 4 / 1 على ملعبه أمام بلوزداد في لقائهما الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.
 

كرة قدم شباب بلوزداد الدوري الجزائري بطولة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

النائب العام

النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة

متهمة

حكايات خلف الأبواب المغلقة.. كيف انتهت مغامرة المتهمين داخل ناد صحي بالعجوزة؟

ارشيفية

ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ضبط قضايا إتجار في العملة بـ4 ملايين جنيه

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد