مهمة سهلة لشباب بلوزداد في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري في مهمة سهله في ختام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وتبدو الأمور مستقره في تلك المجموعة التي تشهد مواجهة بين شباب بلوزداد وضيفه أوتوهو، ولقاء آخر بين ستيلينبوش الجنوب أفريقي وضيفه سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، بعد غد.



ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أوتوهو، صاحب المركز الثاني، الذي صعد معه للدور المقبل منذ الجولة الماضية، فيما يتواجد سيتيلنبوش وسينجيدا بلاك ستارز في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بأربع نقاط.



وسيكون الصراع بين بلوزداد وأوتوهو على قمة الترتيب، حيث يحتاج الفريق الجزائري فقط للتعادل، بينما يتعين على منافسه الفوز من أجل التساوي معه في ذات الرصيد، لتحسم المواجهات المباشرة المتصدر من بينهما، والتي سوف تصب في مصلحة الفريق الكونغولي.



وكان أوتوهو حقق انتصارا كبيرا 4 / 1 على ملعبه أمام بلوزداد في لقائهما الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.

