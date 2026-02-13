جميل مزهر: جبهة تحرير فلسطين لم تكن تعلم بتوقيت عملية 7 أكتوبر

قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة الشعبية، شأنها شأن باقي القوى الفلسطينية، لم تكن على علم مسبق بتوقيت عملية السابع من أكتوبر، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من قيادات حركة حماس نفسها لم يكن مطلعاً على موعد العملية، كما لم يكن أي طرف إقليمي أو دولي على علم بتفاصيلها أو إدارتها.

وأوضح مزهر خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أنه عقب اندلاع معركة "طوفان الأقصى"، التحقت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وخارجه، في إطار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأشار نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن عملية السابع من أكتوبر كانت حدثاً نوعياً وغير مسبوق، وجّه ضربة قاسية للمنظومة الصهيونية، مؤكداً أن لها ما لها وعليها ما عليها، وأن تداعياتها ستظل مؤثرة على مسار الصراع والنضال الوطني الفلسطيني لسنوات طويلة قادمة.