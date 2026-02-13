بالصور .. مسار إجباري يفتتحون مهرجان عيد الحب في نويبع بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات

إفتتح فريق مسار إجباري أولى فعاليات مهرجان عيد الحب المقام بمدينة نويبع داخل اناندا على شاطئ كريزي هورس بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية.

حضر أعضاء "مسار اجباري" المكون عازف الجيتار ومطرب الفريق هاني الدقاق وأيمن مسعود "عازف أورج"، ومحمود صيام "عازف جيتار"، وأحمد حافظ "باص"، وتامر عطا الله "درامز" وكان في استقبالهم وليد اسماعيل و المنتج ياسر الحريري منظم مهرجان عيد الحب.



و تألق فريق مسار اجباري طوال الحفل بعدد كبير من أغانيهم المميزة منها "زيك أنا "و"نهاية الحكاوي" و"تقع وتقوم"و"ريتك معايا" ورغم المسافة" .. وغيرها.



ويقام مهرحان عيد الحب في نويبع على مدى 3 أيام متتالية بمشاركة كبرى الفرق الموسيقية الغنائية واللبنانية لولا جفان لدعم تنشيط السياحة .

يقوم بتنظيم وإنتاج فعاليات مهرجان عيد الحب في نويبع المنتج ياسر الحريري ومن المقرر ان يحي الفعاليات التالية فريقي واما و ديسكو مصر والمطربة اللبنانية لولا جفان باحياء ويختتم مهرجان عيد الحب في نويبع فريق أوتوستراد

بمشاركة DJ عمرو ساو وفقرة مميزة لعازفى الكمان والساكسفون.