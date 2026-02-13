مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

أظهرت دراسات علمية أجنبية، أن الزنجبيل لا يقتصر استخدامه على النكهة في الأطعمة والمشروبات فقط، ويمكن لتناوله ان يحافظ على صحة القلب.

فوائد الزنجبيل لصحة القلب

يمتلك الزنجبيل تأثيرات قوية على صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عند دمجه بانتظام في النظام الغذائي، وفقا لمل نشر في موقع WebMD، وتشمل ما يلي :

ـ الزنجبيل يقلل مستويات الكوليسترول:

تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الدهون الثلاثية، وهذا بدوره يقلل من تراكم الدهون على جدران الشرايين ويُحافظ على تدفق الدم بشكل صحي.

ـ مضاد التهاب طبيعي يدعم صحة الأوعية:

الزنجبيل غني بمركبات مضادة للالتهاب ومضادات أكسدة مثل الجنجرول التي تحارب الالتهابات المزمنة، تقلل الإجهاد التأكسدي، وهذه التأثيرات مفيدة في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

فوائد الزنجبيل لصحة القلب

ـ تحسين ضغط الدم:

أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، تحسين مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي دعم صحة القلب وتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات.

ـ يمنع تجلط الدم غير الصحي:

تناول الزنجبيل يمكن أن يمنع تكوّن تجمعات الصفائح الدموية في الأوعية، يقلل من خطر الجلطات الدموية، وهذا مفيد بالفعل في الوقاية من السكتات القلبية والدماغية.

ـ دعم صحة القلب لدى مرضى السكري:

الزنجبيل قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم لأن داء السكري يُعد عامل خطر رئيسيًا لأمراض القلب.

فوائد الزنجبيل لصحة القلب

كيفية استخدام الزنجبيل لصحة القلب؟

ـ إضافة الزنجبيل الطازج إلى الشاي أو الماء الساخن

ـ إدراجه في العصائر والسلطات

ـ استخدامه كتوابل في الأطعمة اليومية

ـ يمكن تناول 1–2 جرام يوميًا كحد آمن لمعظم البالغين

ـ يفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء به كمكمل غذائي، خاصة لمرضى الضغط أو من يتناولون أدوية لتثبيت السيولة الدموية.

فوائد الزنجبيل لصحة القلب

تحذيرات مهمة

ويتفاعل الزنجبيل مع بعض أدوية كـ مميعات الدم، وأدوية الضغط. لذا لا ينصح به بكميات كبيرة للأطفال أو الحوامل دون استشارة طبية.