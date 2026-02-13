رحاب مطاوع في عباءة وردة بثاني أمسية لعيد الحب بالأوبرا

ارتدت نجمة الموسيقي العربية بالأوبرا رحاب مطاوع عباءة المطربة وردة الجزائرية فى الأمسية الثانية من ليالي عيد الحب المقامة على مسرح النافورة المغطى وقامت بأداء أغنيتي بتونس بيك وفي يوم وليلة، ولاقت استحسان وتفاعل الحضور.

حفل رحاب مطاوع

ليلة عيد الحب

تشهد ابواب مسرح النافورة المغطى بالاوبرا ازدحاما جماهيريا قبيل انطلاق ثانى ليالى عيد الحب والتى يحييها النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم ويقودها المايسترو احمد عامر ويشارك خلالها نجوم الموسيقى العربية رحاب مطاوع، تامر عبد النبى، سوزان ممدوح .

ومن المتوقع أن يقدم النجم مدحت صالح باقة مختارة من اعماله الشهيرة التي تحمل طابعًا رومانسيًا وعاطفيًا، إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل .

وكانت الاوبرا حرصت على خلق أجواء احتفالية تواكب المناسبة خاصة وأن ليالى عيد الحب بالاوبرا تعد احد أبرز الفعاليات الفنية التي تشهدها القاهرة خلال الفترة الحالية.